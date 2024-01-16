Коронавирус в Украине: с октября умерло почти 600 COVID-инфицированных

С начала эпидсезона (с октября 2023-го) в Украине было зафиксировано 122 081 случай заболевания COVID-19.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что с октября прошлого года от осложнений коронавируса умерло 595 украинцев. Также зафиксированы четыре летальных исхода среди детей в возрасте до 17 лет.

Сообщили в Минздраве и о ситуации со прививкой. Так, отмечается, что в прошлом году вторая по счету прививка против COVID-19 не получила 814 740 украинцев, а более 12 млн граждан не получили бустерную прививку.

"Во избежание тяжелого течения COVID-19 Минздрав рекомендует курс из трех прививок (или двух прививок, если вакцинация проведена вакциной Janssen). Бустерную прививку проводят через 5-6 месяцев после первичной вакцинации (по меньшей мере 5 месяцев для взрослых и 6 месяцев для детей). Все последующие прививки называют дополнительным бустером", — напомнили в ведомстве.

Сейчас в Украине более 2 млн доз вакцин.

Как сообщалось, в Украине фиксируют случаи вируса гриппа типа А и В. Ближе к новому году количество больных уменьшалось, но за первую неделю 2024 года снова начался рост.

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