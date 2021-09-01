Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 1 сентября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 2 000.
В Украине по состоянию на утро 1 сентября зафиксировано 2 075 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 44 человека, еще 925 пациентов выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 874 человека.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 28 140 человек;
- методом ИФА — 8 159 человек;
- экспресс-тестами — 27 102 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 288 371 человек;
- выздоровели — 2 208 865 человек;
- летальных исходов — 53 833;
- проведено ПЦР-тестов — 12 008 463.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях.
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