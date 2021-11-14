Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 14 ноября

Жертвами коронавируса за минувшие сутки стали 403 украинца.
В Украине по состоянию на утро 14 ноября зафиксировано 14 490 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 403 человек, 11 146 пациентов выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки было госпитализировано 4 881 человек, а 145 241 человек вакцинирован против COVID-19.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 217 639 человек;
- выздоровели – 2 631 240 человек;
- летальных исходов – 76 705;
- проведено ПЦР-тестирований – 15 225 531.
С начала вакцинальной кампании привито 145 241 человека, из них получили одну дозу – 65 757 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 79 484 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 20 853 504 прививки.
91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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