Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 14 ноября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 14 ноября

Жертвами коронавируса за минувшие сутки стали 403 украинца.

В Украине по состоянию на утро 14 ноября зафиксировано 14 490 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 403 человек, 11 146 пациентов выздоровели.

Также читайте В Украине обновили протоколы лечения коронавируса: что изменилось

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 4 881 человек, а 145 241 человек вакцинирован против COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 217 639 человек;

выздоровели – 2 631 240 человек;

летальных исходов – 76 705;

проведено ПЦР-тестирований – 15 225 531.

С начала вакцинальной кампании привито 145 241 человека, из них получили одну дозу – 65 757 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 79 484 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 20 853 504 прививки.

91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте также:

Коронавирус в Украине: Министерство здравоохранения начало открывать пункты вакцинации в храмах

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку