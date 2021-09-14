Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 14 сентября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 3,3 тысячи.
В Украине по состоянию на утро 14 сентября зафиксировано 3 332 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 97 человек, 1 404 пациента выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 718 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 29 281 человека;
- методом ИФА — 8 413 человек;
- экспресс-тестами — 25 031 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 321 156 человек;
- выздоровели — 2 223 272 человека;
- летальных исходов — 54 457;
- проведено ПЦР-тестов — 12 309 029.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (412), Харьковской (260), Львовской (241), Одесской (232) и Луганской (214) областях.
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