Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 14 сентября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 14 сентября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 3,3 тысячи.

В Украине по состоянию на утро 14 сентября зафиксировано 3 332 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 97 человек, 1 404 пациента выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 718 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 29 281 человека;

методом ИФА — 8 413 человек;

экспресс-тестами — 25 031 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 321 156 человек;

выздоровели — 2 223 272 человека;

летальных исходов — 54 457;

проведено ПЦР-тестов — 12 309 029.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (412), Харьковской (260), Львовской (241), Одесской (232) и Луганской (214) областях.

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