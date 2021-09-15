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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 15 сентября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 15 сентября

УНИАН

За последние сутки количество больных выросло более чем на 4,6 тысячи.

В Украине по состоянию на утро 15 сентября зафиксировано 4 640 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 93 человека, 1 858 пациентов выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 1 609 человек.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР — 33 878 человек;
  • методом ИФА — 8 562 человека;
  • экспресс-тестами — 32 991 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 2 325 796 человек;
  • выздоровели — 2 225 130 человек;
  • летальных исходов — 54 550;
  • проведено ПЦР-тестов — 12 342 907.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (441), Одесской (361), Харьковской (343), Львовской (294) и Днепропетровской (273) областях.

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