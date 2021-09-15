Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 15 сентября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 4,6 тысячи.
В Украине по состоянию на утро 15 сентября зафиксировано 4 640 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 93 человека, 1 858 пациентов выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 1 609 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 33 878 человек;
- методом ИФА — 8 562 человека;
- экспресс-тестами — 32 991 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 325 796 человек;
- выздоровели — 2 225 130 человек;
- летальных исходов — 54 550;
- проведено ПЦР-тестов — 12 342 907.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (441), Одесской (361), Харьковской (343), Львовской (294) и Днепропетровской (273) областях.
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