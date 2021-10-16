Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 16 октября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 16 октября

За последние сутки количество больных выросло почти на 13 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 16 октября зафиксировано 12 983 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 277 человек, 5 874 пациента выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 859 человек, а 148 438 человек вакцинировано против COVID-19. 97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре — невакцинированные.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1 321), Харьковской (1 293), Львовской (927), Запорожской (917) и Херсонской (831) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 623 882 человека;

выздоровели — 2 322 456 человек;

летальных исходов — 60 414;

проведено ПЦР-тестов — 13 524 231.

С начала прививочной кампании привито 7 873 769 человек, из них получили одну дозу — 7 873 767 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 433 791 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 307 558 прививок.

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