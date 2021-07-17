Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 17 июля

За последние сутки количество заболевших возросло на менее чем тысячу.
В Украине по состоянию на утро 17 июля зафиксирован 591 новый случай коронавируса. В течение суток от COVID-19 скончались 16 человек, еще 676 выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 438 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 18 006 человек;
- методом ИФА — 87 18 человек;
- экспресс-тестами — 14 648 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 244 196 человек;
- выздоровели — 2 180 957 человек;
- летальных исходов — 52 718;
- проведено ПЦР-тестов — 11 138 052.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (171), Одесской (60), Днепропетровской (40), Харьковской (35) и Киевской (33) областях.