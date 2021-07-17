Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 17 июля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 17 июля

За последние сутки количество заболевших возросло на менее чем тысячу.

В Украине по состоянию на утро 17 июля зафиксирован 591 новый случай коронавируса. В течение суток от COVID-19 скончались 16 человек, еще 676 выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 438 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 18 006 человек;

методом ИФА — 87 18 человек;

экспресс-тестами — 14 648 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 244 196 человек;

выздоровели — 2 180 957 человек;

летальных исходов — 52 718;

проведено ПЦР-тестов — 11 138 052.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (171), Одесской (60), Днепропетровской (40), Харьковской (35) и Киевской (33) областях.

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