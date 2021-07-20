Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 20 июля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 20 июля

За последние сутки количество заболевших возросло более чем 500.

В Украине по состоянию на утро 20 июля зафиксировано 598 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 25 человек, еще 540 выздоровели. Было проведено 42 411 тестов.

Об этом сообщили в прессеслужбе Ммнздрава Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 279 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 21 459 человек;

методом ИФА — 8 387 человек;

экспресс-тестами — 12 565 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 245 275 человек;

выздоровели — 2 181 925 человек;

летальных исходов — 52 756;

проведено ПЦР-тестов — 11 182 527.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (228), Донецкой (48), Одесской (35), Сумской (35) и Луганской (35) областях.

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