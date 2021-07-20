Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 20 июля

За последние сутки количество заболевших возросло более чем 500.
В Украине по состоянию на утро 20 июля зафиксировано 598 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 25 человек, еще 540 выздоровели. Было проведено 42 411 тестов.
Об этом сообщили в прессеслужбе Ммнздрава Украины.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 279 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 21 459 человек;
- методом ИФА — 8 387 человек;
- экспресс-тестами — 12 565 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 245 275 человек;
- выздоровели — 2 181 925 человек;
- летальных исходов — 52 756;
- проведено ПЦР-тестов — 11 182 527.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (228), Донецкой (48), Одесской (35), Сумской (35) и Луганской (35) областях.
Коронавирус во Львове 20 июля пошел вверх: статистика