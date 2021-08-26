Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 26 августа

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 26 августа

За последние сутки количество больных выросло более чем на 1,5 тысячи.

В Украине по состоянию на утро 26 августа зафиксирован 1 581 новый случай коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 45 человек, еще 1 269 пациентов выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 464 человека.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 23 120 человек;

методом ИФА — 7 427 человек;

экспресс-тестами — 21 880 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 278 171 человек;

выздоровели — 2 203 429 человек;

летальных исходов — 53 566;

проведено ПЦР-тестов — 11 880 472.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (264), Донецкой (161), Одесской (119), Харьковской (105) и Луганской (93) областях.

Коронавирус во Львове и области: статистика на 26 августа

Почему коронавирус поражает детей и как лечится новый индийский штамм – инфекционист Евгения Менжулина

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку