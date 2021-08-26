Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 26 августа

За последние сутки количество больных выросло более чем на 1,5 тысячи.
В Украине по состоянию на утро 26 августа зафиксирован 1 581 новый случай коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 45 человек, еще 1 269 пациентов выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 464 человека.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 23 120 человек;
- методом ИФА — 7 427 человек;
- экспресс-тестами — 21 880 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 278 171 человек;
- выздоровели — 2 203 429 человек;
- летальных исходов — 53 566;
- проведено ПЦР-тестов — 11 880 472.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (264), Донецкой (161), Одесской (119), Харьковской (105) и Луганской (93) областях.
Коронавирус во Львове и области: статистика на 26 августа