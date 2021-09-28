Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 28 сентября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 6,5 тысячи.
В Украине по состоянию на утро 28 сентября зафиксировано 6 552 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 143 человека, 2 927 пациентов выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 1 288 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 31 051 человека;
- методом ИФА — 9 067 человек;
- экспресс-тестами — 25 694 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 401 956 человек;
- выздоровели — 2 248 071 человек;
- летальных исходов — 55 863;
- проведено ПЦР-тестов — 12 741 131.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500), областях и г. Киев (461).
Коронавирус во Львове и области рванул вверх: статистика на 28 сентября