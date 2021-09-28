Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 28 сентября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 28 сентября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 6,5 тысячи.

В Украине по состоянию на утро 28 сентября зафиксировано 6 552 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 143 человека, 2 927 пациентов выздоровели.

Также читайте В Минздраве рассказали, когда ждут пик заболеваемости коронавирусом в Украине

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 1 288 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 31 051 человека;

методом ИФА — 9 067 человек;

экспресс-тестами — 25 694 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 401 956 человек;

выздоровели — 2 248 071 человек;

летальных исходов — 55 863;

проведено ПЦР-тестов — 12 741 131.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500), областях и г. Киев (461).

Коронавирус во Львове и области рванул вверх: статистика на 28 сентября

Коронавирус в Украине: Харьковская область занимает первое место по количеству новых диагнозов

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку