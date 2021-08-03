Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 3 августа

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 3 августа

За последние сутки количество больных коронавирусом выросло более чем на 800.

В Украине по состоянию на утро 3 августа зафиксировано 827 новых подтвержденных случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 26 человек, еще 533 человека выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Так, среди новых подтвержденных случаев коронавируса 68 - детей и 26 - медработников. Также за минувшие сутки в больницы госпитализировали 334 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (198), Донецкой (65), Одесской (62), Днепропетровской (53) и Харьковской (49) областях.

За все время пандемии в Украине уже коронавирус обнаружили у 2 254 361 человека; выздоровели — 2 187 703; смертей — 52 981.

Кроме того, за минувшие сутки в Украине протестировано:

методом ПЦР — 19 946 человек,

методом ИФА — 8 229 человек,

быстрыми тестами — 11 447 человек.

Напомним, ранее известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский предупредил, что вспышка индийского штамм коронавируса "Дельта" в Украине ожидается осенью 2021 года, в худшем случае — даже в середине августа.

Как сообщалось, заслуженный врач Людмила Мухарская заявила, что вспышка индийского штамма "Дельта" в Украине может произойти уже в июле или, когда люди будут возвращаться после летних отпусков, что более вероятно.

Между тем главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что сейчас ситуация с коронавирусом вызывает беспокойство в восточных областях Украины.

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