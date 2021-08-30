Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 30 августа

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 30 августа

За последние сутки количество больных выросло более чем на 700.

В Украине по состоянию на утро 30 августа зафиксирован 749 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 18 человек, еще 291 пациент выздоровел.

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Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 583 человека.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 9 617 человек;

методом ИФА — 1 650 человек;

экспресс-тестами — 7 391 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 284 940 человек;

выздоровели — 2 206 683 человека;

летальных исходов — 53 738;

проведено ПЦР-тестов — 11 958 965.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (148), Черновицкой (74), Днепропетровской (72), Одесской (49) и Тернопольской (48) областях.

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