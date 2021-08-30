Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 30 августа

За последние сутки количество больных выросло более чем на 700.
В Украине по состоянию на утро 30 августа зафиксирован 749 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 18 человек, еще 291 пациент выздоровел.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 583 человека.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 9 617 человек;
- методом ИФА — 1 650 человек;
- экспресс-тестами — 7 391 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 284 940 человек;
- выздоровели — 2 206 683 человека;
- летальных исходов — 53 738;
- проведено ПЦР-тестов — 11 958 965.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (148), Черновицкой (74), Днепропетровской (72), Одесской (49) и Тернопольской (48) областях.