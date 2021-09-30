Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 30 сентября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 30 сентября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 11,7 тысячи.

В Украине по состоянию на утро 30 сентября зафиксировано 11 757 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 194 человека, 3 839 пациентов выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 556 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 46 604 человека;

методом ИФА — 10 626 человек;

экспресс-тестами — 36 126 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 423 379 человек;

выздоровели — 2 255 191 человек;

летальных исходов — 56 274;

проведено ПЦР-тестов — 12 829 867.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1087), Львовской (927), Днепропетровской (926), Одесской (752) и Донецкой (739) областях.

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