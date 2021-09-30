Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 30 сентября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 11,7 тысячи.
В Украине по состоянию на утро 30 сентября зафиксировано 11 757 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 194 человека, 3 839 пациентов выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 556 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 46 604 человека;
- методом ИФА — 10 626 человек;
- экспресс-тестами — 36 126 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 423 379 человек;
- выздоровели — 2 255 191 человек;
- летальных исходов — 56 274;
- проведено ПЦР-тестов — 12 829 867.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1087), Львовской (927), Днепропетровской (926), Одесской (752) и Донецкой (739) областях.
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