Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 31 августа

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 31 августа

За последние сутки количество больных выросло более чем на 1 000.

В Украине по состоянию на утро 31 августа зафиксировано 1 356 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умер 51 человек, еще 1 257 пациентов выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 470 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 21 236 человек;

методом ИФА — 7 031 человека;

экспресс-тестами — 17 747 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 286 296 человек;

выздоровели — 2 207 940 человек;

летальных случаев — 53 789;

проведено ПЦР-тестов — 11 980 323.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (204), Харьковской (144), Одесской (127), Луганской (106) и Черновицкой (87) областях.

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