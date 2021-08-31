Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 31 августа

За последние сутки количество больных выросло более чем на 1 000.
В Украине по состоянию на утро 31 августа зафиксировано 1 356 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умер 51 человек, еще 1 257 пациентов выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 470 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 21 236 человек;
- методом ИФА — 7 031 человека;
- экспресс-тестами — 17 747 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 286 296 человек;
- выздоровели — 2 207 940 человек;
- летальных случаев — 53 789;
- проведено ПЦР-тестов — 11 980 323.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (204), Харьковской (144), Одесской (127), Луганской (106) и Черновицкой (87) областях.