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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 9 августа

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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 9 августа

Associated Press

За последние сутки количество заболевших возросло на менее чем тысячу.

В Украине по состоянию на утро 9 августа зафиксировано 300 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 5 человек, еще 281 выздоровел. Было проведено 16 720 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Коронавирус в областях

регион

подтвержденные

зарегистрировано умерших

выздоровели

всего

в сутки

всего

в сутки

всего

в сутки

г. Киев

220207

51

5245

0

211268

160

Винницкая

71761

24

1709

2

69666

14

Волынская

62340

2

1205

0

61067

1

Днепропетровская

136920

12

4534

1

131549

16

Донецкая

92025

1

2406

0

88864

2

Житомирская

89006

17

1811

1

86881

0

Закарпатская

62301

0

1611

0

60543

0

Запорожская

105548

0

2458

0

102526

0

Ивано-Франковская

86991

20

2108

0

84698

5

Киевская

128442

5

2773

0

124989

0

Кировоградская

20783

1

860

0

19763

2

Луганская

27381

9

980

0

25955

0

Львовская

138471

9

3701

0

134045

12

Николаевская

70541

8

1869

0

68441

15

Одесская

142489

39

3023

1

138051

14

Полтавская

78442

1

1874

0

76279

0

Ровенская

79806

2

1208

0

78436

2

Сумская

78686

15

1345

0

76940

9

Тернопольская

70463

32

1205

0

68958

9

Харьковская

149930

13

3617

0

145267

18

Херсонская

36845

7

1187

0

34932

0

Хмельницкая

89446

3

1895

0

87211

0

Черкасская

82365

2

1324

0

80542

0

Черновицкая

80348

21

1799

0

78253

2

Черниговская

57914

6

1353

0

56078

0

Ситуация за все время пандемии

  • Заболело — 2259151 человек.
  • Выздоровели — 2259151.
  • Летальных случаев — 53095

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Просмотры
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