Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 9 августа

За последние сутки количество заболевших возросло на менее чем тысячу.
В Украине по состоянию на утро 9 августа зафиксировано 300 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 5 человек, еще 281 выздоровел. Было проведено 16 720 тестов.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Коронавирус в областях
|
регион
|
подтвержденные
|
зарегистрировано умерших
|
выздоровели
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
г. Киев
|
220207
|
51
|
5245
|
0
|
211268
|
160
|
Винницкая
|
71761
|
24
|
1709
|
2
|
69666
|
14
|
Волынская
|
62340
|
2
|
1205
|
0
|
61067
|
1
|
Днепропетровская
|
136920
|
12
|
4534
|
1
|
131549
|
16
|
Донецкая
|
92025
|
1
|
2406
|
0
|
88864
|
2
|
Житомирская
|
89006
|
17
|
1811
|
1
|
86881
|
0
|
Закарпатская
|
62301
|
0
|
1611
|
0
|
60543
|
0
|
Запорожская
|
105548
|
0
|
2458
|
0
|
102526
|
0
|
Ивано-Франковская
|
86991
|
20
|
2108
|
0
|
84698
|
5
|
Киевская
|
128442
|
5
|
2773
|
0
|
124989
|
0
|
Кировоградская
|
20783
|
1
|
860
|
0
|
19763
|
2
|
Луганская
|
27381
|
9
|
980
|
0
|
25955
|
0
|
Львовская
|
138471
|
9
|
3701
|
0
|
134045
|
12
|
Николаевская
|
70541
|
8
|
1869
|
0
|
68441
|
15
|
Одесская
|
142489
|
39
|
3023
|
1
|
138051
|
14
|
Полтавская
|
78442
|
1
|
1874
|
0
|
76279
|
0
|
Ровенская
|
79806
|
2
|
1208
|
0
|
78436
|
2
|
Сумская
|
78686
|
15
|
1345
|
0
|
76940
|
9
|
Тернопольская
|
70463
|
32
|
1205
|
0
|
68958
|
9
|
Харьковская
|
149930
|
13
|
3617
|
0
|
145267
|
18
|
Херсонская
|
36845
|
7
|
1187
|
0
|
34932
|
0
|
Хмельницкая
|
89446
|
3
|
1895
|
0
|
87211
|
0
|
Черкасская
|
82365
|
2
|
1324
|
0
|
80542
|
0
|
Черновицкая
|
80348
|
21
|
1799
|
0
|
78253
|
2
|
Черниговская
|
57914
|
6
|
1353
|
0
|
56078
|
0
Ситуация за все время пандемии
- Заболело — 2259151 человек.
- Выздоровели — 2259151.
- Летальных случаев — 53095
Коронавирус во Львове почти "исчез" после выходных: статистика на 9 августа