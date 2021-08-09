Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 9 августа

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 9 августа

За последние сутки количество заболевших возросло на менее чем тысячу.

В Украине по состоянию на утро 9 августа зафиксировано 300 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 5 человек, еще 281 выздоровел. Было проведено 16 720 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Коронавирус в областях

регион подтвержденные зарегистрировано умерших выздоровели всего в сутки всего в сутки всего в сутки г. Киев 220207 51 5245 0 211268 160 Винницкая 71761 24 1709 2 69666 14 Волынская 62340 2 1205 0 61067 1 Днепропетровская 136920 12 4534 1 131549 16 Донецкая 92025 1 2406 0 88864 2 Житомирская 89006 17 1811 1 86881 0 Закарпатская 62301 0 1611 0 60543 0 Запорожская 105548 0 2458 0 102526 0 Ивано-Франковская 86991 20 2108 0 84698 5 Киевская 128442 5 2773 0 124989 0 Кировоградская 20783 1 860 0 19763 2 Луганская 27381 9 980 0 25955 0 Львовская 138471 9 3701 0 134045 12 Николаевская 70541 8 1869 0 68441 15 Одесская 142489 39 3023 1 138051 14 Полтавская 78442 1 1874 0 76279 0 Ровенская 79806 2 1208 0 78436 2 Сумская 78686 15 1345 0 76940 9 Тернопольская 70463 32 1205 0 68958 9 Харьковская 149930 13 3617 0 145267 18 Херсонская 36845 7 1187 0 34932 0 Хмельницкая 89446 3 1895 0 87211 0 Черкасская 82365 2 1324 0 80542 0 Черновицкая 80348 21 1799 0 78253 2 Черниговская 57914 6 1353 0 56078 0

Ситуация за все время пандемии

Заболело — 2259151 человек.

Выздоровели — 2259151.

Летальных случаев — 53095

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