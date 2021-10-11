Коронавирус в Украине: в Мелитополе закрыли школы, а богослужения рекомендуют проводить "онлайн"

Запорожская область среди лидеров по количеству выявленных инфицированных COVID-19.
Из-за стремительного распространения коронавируса в Мелитополе минимум на две недели закрывают школы.
Об этом сообщают журналисты ТСН.
С сегодняшнего дня ученики идут на дистанционку, а с 18 октября на досрочные каникулы. Кроме этого, в городе закрывают все кружки и спортивные секции, отменяют все календарные соревнования.
Религиозным организациям рекомендовано проводить богослужения «онлайн».
Соответствующее постановление в мэрии приняли, ведь в инфекционном госпитале, где лечат больных коронавирусом не оставалось мест. Запорожская область среди лидеров по количеству выявленных инфицированных COVID-19 наравне с Харьковской, Днепропетровской и Одесской областью.
За последние сутки в Украине обнаружили почти 9000 новых случаев болезни, госпитализировали 2672 человека, 207 умерли.
В Украине для предотвращения распространения коронавируса в ближайшее время правительство может ужесточить ограничения по пассажирским перевозкам.