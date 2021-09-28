Коронавирус во Львове и области рванул вверх: статистика на 28 сентября

Коронавирус во Львове и области рванул вверх: статистика на 28 сентября

За сутки COVID-19 обнаружили еще у 427 жителей региона.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 28 сентября, вновь демонстрирует рост.

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Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 148 729 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"За вчерашние сутки в области подтверждено 427 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 185. Всего проведено 1377 исследований методом ПЦР", — рассказали в горсовете.

В общем, 136 564 человека уже выздоровели, 3863 инфицированные, к сожалению, умерли.

Вчера, 27 сентября, во Львове и области был подтвержден 241 положительный ПЦР-тест, а во Львове — 147. Проведено 1185 исследований методом ПЦР".

Напомним, ранее врач Светлана Гук назвала условие, в коком случае коронавирус "не пристанет" к человеку.

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