Коронавирус во Львове и области рванул вверх: статистика на 28 сентября

За сутки COVID-19 обнаружили еще у 427 жителей региона.
Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 28 сентября, вновь демонстрирует рост.
Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 148 729 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
"За вчерашние сутки в области подтверждено 427 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 185. Всего проведено 1377 исследований методом ПЦР", — рассказали в горсовете.
В общем, 136 564 человека уже выздоровели, 3863 инфицированные, к сожалению, умерли.
Вчера, 27 сентября, во Львове и области был подтвержден 241 положительный ПЦР-тест, а во Львове — 147. Проведено 1185 исследований методом ПЦР".
Напомним, ранее врач Светлана Гук назвала условие, в коком случае коронавирус "не пристанет" к человеку.