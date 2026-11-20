Корова Фреди вместе с козой Зойкой и козлёном / © Суспільне

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В селе Дибровка в Ровенской области корова по кличке Фреди заменила мать осиротевшей козе Зойке. Животные так привязались друг к другу, что теперь корова заботится не только о своей приемной дочери, но и о ее козленке.

Об этой необычной истории рассказал фермер Федор Пекин, сообщает «Суспільне Рівне».

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По словам мужчины, все началось в 2025 году, когда Фреди потеряла двух телят во время родов. Они родились мертвыми, поскольку были обмотаны пуповиной.

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«В том году она привела двух мертвых телят, они были обмотаны пуповиной, и осталась без телят. Она очень кричала, мычала, грустила в одиночестве», — отметил фермер.

Примерно в то же время без матери осталась маленькая козочка Зойка. Ее мама погибла во время родов, поэтому фермер решил подкинуть сироту к корове.

«Она приняла ее как своего теленка, как своего ребенка, и до сих пор заботится о ней», — отметил Пекин.

В этом году Фреди родила собственного теленка, однако, как заметил хозяин, к Зойке она по-прежнему относится с большей нежностью. Корова постоянно вылизывает козу, тогда как собственный теленок, по словам фермера, пьет молоко из ведра.

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Со временем Зойка тоже стала мамой. Ее козленка Фреди приняла в свою необычную семью и начала заботиться о нем.

«Это уже ее (коровы — Ред.) внучка, она принимает ее как свою. А вот вторую козу не принимает, никого не принимает, а их — защищает, даже от дождя», — поделился хозяин.

Фермер рассказал, что Зойка и ее детеныш практически не отходят от Фреди. Во время выпаса их даже не нужно привязывать, ведь они сами держатся рядом с коровой. Точно так же животные ведут себя и в хлеву.

Несмотря на то, что теперь у каждой из них есть собственное потомство, эта необычная семья по-прежнему неразлучна. По словам Федора Пекина, животные вместе едят, спят и проводят все время.

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