Ровенский гуманитарный университет после атаки РФ / © ГСЧС Украины

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Из-за российской атаки 13 октября вспыхнул пожар в корпусе Ровенского гуманитарного университета. Помещения факультета музыкального искусства сильно разрушены, а среди работников вуза ранены.

Об этом сообщил министр образования и науки Андрей Бутенко.

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Ровенский гуманитарный университет после атаки РФ — что известно

По его словам, пожар в университете уже потушен, сейчас продолжается разбор завалов. По предварительным данным, помещение музыкального факультета выгорело почти полностью. Все студенты во время атаки находились в укрытиях, однако ранения получили сотрудники администрации.

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Министр отметил, что поврежденный корпус непригоден для занятий — его придется отстраивать. В соседних постройках выбиты окна, а точный масштаб разрушений еще уточняют.

Ровенский гуманитарный университет после атаки РФ

Отмечается, что из-за этого университет планирует полностью перейти на дистанционное обучение до конца недели. Как будут учиться дальше, решать в зависимости от ситуации и наличия свободных помещений.

Ровенский гуманитарный университет после атаки РФ

«Наш приоритет — безопасность людей и обеспечение условий для продолжения обучения. Студенты и работники университета должны получить необходимую поддержку. Россия продолжает целенаправленно атаковать учебные заведения. Это сознательный террор гражданского населения и очередная попытка сорвать процесс образования в стране», — отметил Андрей Бутенко.

Ровенский гуманитарный университет после атаки РФ

Атака РФ на Ровно — последние новости

Напомним, с утра 13 октября россияне запустили реактивные дроны по западу Украины. В центре Ровно произошел «прилет» в местный университет, травмированы. Взрывы в городе звучали во время воздушной тревоги, длившейся почти три четверти часа — с 10:20 до 11:07.

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Сообщалось, что в учебном заведении поврежден второй этаж и частично фасад. Пожар, возникший на месте удара, был локализован.

Помещение учебного заведения потерпело значительные разрушения. Также повреждены припаркованные рядом автомобили, мобильное кафе и близлежащие здания. Что известно о атаку и последствия — читайте в материале ТСН.ua.

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