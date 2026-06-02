Удар по Днепру: экс-военный с паспортом РФ корректировал огонь врага

СБУ задержала корректировщика атак по Днепру / © Служба безопасности Украины

Правоохранители задержали вражеского агента, который помогал оккупантам готовить комбинированную ракетно-дроновую атаку по Днепру. Злоумышленником оказался бывший военный, которому теперь грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает СБУ и Днепропетровская областная прокуратура.

По информации контрразведки, задержанный — уроженец Криничанского района Днепропетровской области, имеющий паспорт гражданина РФ. Российские спецслужбы привлекли его к сотрудничеству через один из прокремлевских Telegram-каналов, где фигурант активно искал выходы на врага.

Агент врага отслеживал время и направления полетов истребителей и ударных вертолетов ВСУ, защищающих небо прифронтового региона.

Таким образом, россияне искали «слабые точки» в противовоздушной обороне области и надеялись вычислить места базирования украинской авиации, чтобы нанести туда комбинированный удар.

Для сбора разведданных злоумышленник выходил на местность во время воздушных тревог, чтобы зафиксировать координаты и временные интервалы вылетов самолетов и вертолетов Сил обороны. Во время разведвылазок на собственном автомобиле он объезжал местность, постоянно меняя локации для сбора информации.

В ходе обыска у него обнаружен паспорт гражданина РФ и смартфон с доказательствами работы на врага.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Отметим, что в СБУ утверждают, что злоумышленник причастен к корректировке российских атак по Днепру в ночь на 2 июня.

Однако прокуратура утверждает, что мужчина задержан 16 апреля 2026 года и с тех пор он находится под стражей.

Заметим, что, судя по фото и опубликованной информации, речь идет об одном и том же человеке.

Напомним, 2 июня российская армия совершила массированную атаку на Днепр, применив ракеты и ударные беспилотники.

Среди жертв атаки двое детей: мальчик 2023 года рождения и 8-летний ребенок. По обновленным данным, всего в результате атаки в Днепре погибли 16 человек, еще 42 получили ранения.

