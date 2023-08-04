Корректировал российские обстрелы: в Полтавской области задержали соратника Кивы

В Полтавской области СБУ задержала депутата поселкового совета, который сотрудничал с врагом. Так, он наводил российские "Грады" на боевые позиции ВСУ под Донецком.

Об этом сообщила СБУ.

Что известно о должностном лице

В ведомстве отметили, что коллаборант входил в близкое окружение скандального пророссийского экс-нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Ильи Кивы. Сообщается, что 24 февраля 2022 года чиновник неоднократно обращался к Киве о решении "бизнесовых дел".

Чтобы получить доступ к разведданным о дислокации украинских войск, циничный депутат "в темную" использовал своих знакомых, служивших на Донецком направлении. "Схема" была такова:

во время дистанционного общения с военными он узнавал в них подробную информацию о местах их базирования и возможном перемещении на линии фронта;

полученные сведения обозначал на электронных картах и публиковал их на собственной странице в Facebook, которую активно "мониторили" представители российских спецслужб;

информацию агрессор в дальнейшем использовал для корректировки обстрелов позиций украинских защитников, в частности из ствольной и реактивной артиллерии, как "Градов".

Более того, подозреваемый излагал в соцсети собственные комментарии, цель которых заключалась в дискредитации командного состава подразделений ВСУ. Зафиксированы факты неоднократного подхватывания провокативных сообщений российскими телеканалами для подготовки фейковых сюжетов о войне в Украине.

"Сейчас корректировщику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований)", – сообщили в СБУ.

Суд вынес решение о содержании фигуранта под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Предварительно депутату грозит до 8 лет лишения свободы.

"Кроме того, проверяется информация о возможном сотрудничестве фигуранта с беглым нардепом Кивой после начала полномасштабного вторжения РФ", – добавили в ведомстве.

Напомним, что уже удалось идентифицировать более 200 тысяч военных преступников и предателей. За ними следят не только наши правоохранители, но и Европол.

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