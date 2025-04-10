Корректировал удары РФ по украинским защитникам: СБУ задержала клирика УПЦ МП

Клирик УПЦ МП, который шпионил для ФСБ / © СБУ

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СБУ задержала клирика УПЦ МП, корректировавшего российские удары по украинским защитникам. Он согласился шпионить для ФСБ в Донецкой области в обмен на "эвакуацию" его семьи в Россию.

Об этом сообщает СБУ.

Детали дела

По материалам дела, клирик был завербован ФСБ из-за своей дочери, которая живет в России и писала письмо Путину на получение гражданства РФ для ее матери и сестры из Украины. После этого на фигуранта дистанционно вышел сотрудник российской спецслужбы. В обмен на сотрудничество он пообещал протоиерею вывезти его семью в Россию с оформлением гражданства страны-агрессора и помощью на первое время.

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"Согласившись на предложение, предатель начал собирать информацию о расположении запасных командных пунктов, укрепрайонов и логистических центров украинских войск в Волновахском районе", - говорится в сообщении.

По координатам клирика кафиры планировали применить против Сил обороны целый арсенал боевых средств поражения: управляемые авиабомбы, ракетное вооружение и ствольную артиллерию. Впрочем, СБУ сорвали враждебные намерения и задержали предателя, не дав ему отправить отчет с разведданными в ФСБ.

Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон с поличным.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения)", - отметили в ведомстве.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорили агента российской военной разведки, работавшего на врага, находясь в рядах Вооруженных сил Украины.