Корректировала ракетные удары и "сливала" позиции ВСУ: СБУ задержала жительницу Харьковщины

Правоохранители задержали 42-летнюю жительницу села Гусинка Купянского района Харьковщины. Женщину подозреваю в причастности к помощи русским войскам.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Следствие утвердило, что сторонница путинских войск собирала информацию о перемещениях и местах базирования Сил обороны на территории Купянского района. Злоумышленница также корректировала ракетные удары врага. Женщина передавала им данные по точности прилетов ракет по местам хранения боеприпасов ВСУ.

"Информатор была завербована представителями спецслужбы РФ из-за ее мужа, который уже несколько лет проживает в РФ. Для сбора информации злоумышленница выходила на местность и скрыто фотографировала позиции украинских войск. Полученные данные она посылала через мессенджеры", — говорится в сообщении СБУ.

Правоохранители обнаружили у подозреваемой мобильный телефон с переписками с россиянами.

Жительнице Купянщины сообщили о подозрении по статье несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Пока решают вопрос о содержании женщины под стражей.

Напомним, жителя Киева приговорили к 15 годам тюрьмы за корректировку ударов по столице из "Градов" и "Смерчей" в марте 2022 года. В результате этого обстрела тогда погибли два человека.

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