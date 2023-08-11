Корректировала удары по Одессе: задержана российская агентка

Предательница "была на зарплате" в ФСБ за корректировку воздушных ударов по Одессе.

Киберспециалисты Службы безопасности задержали в Одессе российского агента, работавшую на ФСБ. За деньги приспешница врага собирала разведданные о местах базирования Сил обороны на территории областного центра.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Кроме корректировки ударов по городу, уже после атак РФ предательница обходила пострадавшие улицы и фиксировала последствия попаданий. За каждую выполненную задачу она получала до 20 тысяч гривен. "Зарплата" поступала как криптовалюта на ее электронный кошелек.

"Развединформация потребовалась захватчикам для подготовки новых и корректировки повторных воздушных ударов по Одессе с применением крылатых или баллистических ракет и дронов-камикадзе", — говорится в сообщении.

Сторонницу врага задержали, когда она осуществляла доразведку местности вблизи одного из украинских военных объектов.

Следствие установило, что российским агентом оказалась местная жительница. У одесситки были пророссийские взгляды и она хотели "подработать" во время сотрудничества со спецслужбой РФ. Для конспирации постоянно меняла мобильные номера и телефоны.

В ходе обысков по месту жительства фигурантки выявлены банковские карточки и средства связи с доказательствами ее разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по статье "государственное предательство, совершенное в условиях военного положения". Женщина находится под стражей. Она полностью признала свою вину в сотрудничестве с вражеской спецслужбой. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение.

Как сообщалось, СБУ объявила о подозрении экслидеру коммунистов Петру Симоненко, который во время оккупации Киевщины бежал в РФ в сопровождении спецназа.

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