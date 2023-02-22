Корректировали обстрелы школ и больниц: в Украине приговорили 4 коллаборантов к 12 годам тюрьмы (фото)

Вражеских приспешников задержали на территории Киевской и Донецкой областей и отправили за решетку.

В Украине приговорили к 12 годам тюрьмы еще 4 коллаборанта, которые корректировали обстрелы украинских школ и больниц, а также сдавали врагу позиции ВСУ и расположение реактивных артиллерийских систем HIMARS.

Об этом сообщили в СБУ.

"Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще четырех участников информаторских сетей российских спецслужб. Злоумышленники собирали разведданные о дислокации Сил обороны и техническом состоянии объектов энергетики в Киеве и прифронтовых районах Донбасса", — говорится в сообщении.

В первую очередь, их интересовали места базирования подразделений украинских войск на территории столичного региона, а также на Лиманском и Авдеевском направлениях, говорят в спецслужбе. Разведывательная информация требовалась российским оккупантам для подготовки и осуществления прицельных ракетных ударов по украинским городам.

"В результате вражеских обстрелов зафиксированы факты попадания российских ракет в здания социальных объектов, в том числе школ и больниц на востоке Украины", — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали вражеских приспешников во время спецопераций на территории Киевской и Донецкой областей.

По материалам Службы безопасности суд назначил им наказание от 8 до 12 лет тюрьмы.

Один из осужденных – российский коллаборант, пытавшийся выявить и передать агрессору координаты боевых позиций реактивных артиллерийских систем HIMARS.

Еще один преступник задержан в деоккупированном Лимане. Именно по его наводке оккупанты обстреляли областную травматологическую больницу и местную школу, говорят в СБУ.

Другую злоумышленницу задержали в Киеве. После начала полномасштабного вторжения она фиксировала места дислокации ВСУ в столице и посылала соответствующие локации агрессору через закрытый Телеграмм-канал.

Фото: Служба безопасности Украины

Также приговорен к заключению житель Покровска, который передавал российской спецслужбе сведения о перемещении украинской военной техники.

На основании собранных улик суд признал злоумышленников виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Напомним, суд назначил 15 лет заключения с конфискацией имущества корректировщику огня оккупантов по Харькову. Вражеским приспешником оказался инженер по ремонту котельно-турбинного оборудования одной из харьковских ТЭЦ.

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