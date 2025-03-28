Корректировали удары по Донетчине: СБУ задержала двух российских агентов

Злоумышленников задержала СБУ / © twitter/СБУ

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Служба безопасности Украины задержала двух агентов РФ, которые корректировали российские удары по позициям Сил обороны в Донецкой области.

Об этом сообщает СБУ.

«Каждый из агентов действовал в четко определенной местности и поддерживал связь со своим куратором в России. Одна из задержанных – 41-летняя женщина, предприниматель из Краматорска, которая прикрывалась выездной торговлей продуктами. Во время своих поездок она шпионила за блокпостами и оборонными позициями, используя Google карты для фиксации военных объектов и передачи их ФСБ», — говорится в сообщении.

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Вторым оказался 42-летний житель Славянска, работавший на российскую военную разведку (ГРУ). По заданию оккупантов он искал штабы и командные пункты Сил обороны, передвигаясь по территории громады и следя за местами скопления украинских войск.

В ходе обысков у злоумышленников изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами их подрывной деятельности в пользу России.

Обоим сообщено о подозрении по статье «государственная измена, совершенная в условиях военного положения» (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время они находятся под стражей и могут получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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