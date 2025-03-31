Корректировали удары по Киеву: СБУ задержала еще трех российских агентов

СБУ задержала еще троих российских агентов

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СБУ задержала еще троих российских агентов. Они корректировали удары РФ по Киеву

Об этом сообщает СБУ.

Работали на ГУР

Как установило расследование, главной задачей злоумышленников была корректировка воздушных ударов россиян по столице Украины. Основными целями врага являлись оборонные заводы и склады с вооружением и боеприпасами Сил обороны.

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© СБУ

"По материалам дела, агенты действовали порознь, но "замыкались" на одного куратора - сотрудника игру, личность которого уже идентифицировала контрразведка СБУ", - говорится в сообщении.

Установлено, что задержанный российский шпион проживал в Украине в режиме ожидания, а после начала полномасштабной войны его активировала военная разведка РФ. Для коррекции вражеского огня россиянин обустроил наблюдательный пункт на крыше киевской многоэтажки.

"Чтобы иметь доступ к "смотровой площадке" дома, агент использовал дружеские отношения с представителем одного из местных ОСМД, который имел ключи от всех технических помещений", - сообщили в СБУ.

© СБУ

По данным Службы, двое фигурантов являются действующим и бывшим работниками оборонных компаний Украины. Один из них собирал информацию о последствиях прилетов вражеских ракет, количестве работников на заводах, ремонтных базах и т.д. Другой — "втемную" выпрашивал у своих бывших коллег локации потенциальных целей.

Контрразведка СБУ задокументировала преступления агентов и задержала их. Во время обысков у фигурантов изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с агентурными отчетами. Также обнаружен квадрокоптер, с помощью которого один из агентов планировал с воздуха шпионить по оборонным объектам.

Как отмечается, следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения);

чч. 1, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

© СБУ

Два злоумышленника находятся под стражей без права внесения залога. В отношении третьего в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения. Фигурантам грозит серьезный срок заключения.

Напомним, Служба безопасности Украины предотвратила еще один теракт. Так, бойцы задержали агента ФСБ, пытавшегося взорвать Херсонский ТЦК.