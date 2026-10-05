Корректировщик кровавого удара по Яворивскому полигону скончался в тюрьме: детали

В тюрьме скончался корректировщик удара по Яворивскому полигону Александр Косторный

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В тюрьме умер Александр Косторный, который передавал российским спецслужбам данные о военных объектах и корректировал ракетный удар по Яворивскому полигону, в результате которого погибли 64 человека.

Об этом сообщил телеканал «Первый Западный» со ссылкой на дочь Косторного, а затем — на управление Государственной пенитенциарной службы во Львовской области. Кроме того, информацию о его смерти распространил львовский депутат Игорь Зинкевич.

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Дочь Александра Косторного опубликовала в соцсетях пост о смерти матери, в котором упомянула, что отец умер еще в июне этого года. Однако известно об этом стало только сейчас.

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Что известно об Александре Косторном

По данным следствия, 4 марта 2022 года Александр Косторный в Телеграмм направил сотруднику ФСБ российской федерации карту Яворивского военного полигона. 13 марта 2022 года Россия нанесла массированный удар по полигону. Тогда, по официальным данным, погибли 64 человека. Еще более 100 получили ранения. Десятки людей считаются пропавшими без вести.

В июне 2022 года СБУ официально уведомила о задержании Александра Косторного.

Сам Косторный своей вины не признавал. Он уверял, что направил знакомому карту, на которой якобы обозначил места для сбора грибов и рыбалки. Правда, не смог объяснить, зачем метил на карте военные объекты, отдельно обозначая некоторые из них — именно те, по которым позже ударили российские ракеты.

Александр Косторный. Фото nta.ua

Как добавляет «Движение Честно», В 2015 году, когда на востоке Украины уже продолжалась АТО, Александр Косторный принимал участие в событии, которое уже тогда должно привлечь внимание украинских спецслужб. Речь идет о «съезде российских и антифашистских организаций Львовщины и западной Украины» во Львове. На этом съезде Косторный выступал с отдельным докладом.

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«Никто из уроков истории выводов так и не сделал. Пропаганда идей неонацизма, возвышения Бандеры и Шухевича может привести к повторной трагедии, произошедшей с украинским народом в конце 40-х — начале 50-х годов прошлого века», — рассказывают отрывок его доклада.

В «Честно» выяснили, что в 2014 году ему понравилось сообщение о результатах псевдореферендума в Крыму, в результате которых был аннексирован полуостров. В общем, судя со страницы Косторного, он сильно ностальгировал по Советскому Союзу и любил Россию.

Как отмечает ZAXID.NET, в молодости Александр Косторный работал в отделе внешнего наблюдения в КГБ, известно также, что он окончил Высшую краснознаменную школу КГБ в Москве.

Напомним, мужчина из Днепра хотел, чтобы россияне били по городу ракетами и «Шахедами» и шокировал объяснением.

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