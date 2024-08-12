Коррупционная схема на полмиллиона: что известно о заместителе министра энергетики Хейло

В Киеве задержан заместитель министра энергетики Украины во время получения взятки в размере полумиллиона долларов. Правоохранители сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы, которую, по версии следствия, организовало это должностное лицо, – говорится в сюжете корреспондента ТСН.ua Людмилы Труфин.

Его задержали при передаче третьего транша денег. Суть обвинений состоит в том, что он, пользуясь своими служебными полномочиями, пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать в использование горнодобывающее оборудование из шахт Донетчины.

К этой незаконной деятельности чиновник привлек трех сообщников: частного энерготрейдера, руководителя энергетической компании из Николаевской области и руководителя добывающего предприятия из Донецкой области. Вместе они организовали процесс передачи взяток. Однако все этапы этой операции были задокументированы Службой безопасности, что позволило задержать подозреваемых с поличным. В настоящее время всем четырём лицам объявлено о подозрении по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

В Министерстве энергетики также прокомментировали эту ситуацию, отметив, что сразу после разоблачения коррупционной схемы было подано заявление на увольнение задержанного чиновника. Представители министерства подчеркнули, что борьба с коррупцией является приоритетом их работы и они активно сотрудничают с правоохранительными органами, чтобы искоренить любые проявления коррупции в отрасли.

Также появилась информация о том, что задержанным замминистра является Александр Хейло. Он занимал этот пост с сентября 2023 года и имел большой опыт работы в угольной отрасли. Однако в его биографии журналисты обнаружили ряд сомнительных фактов, в том числе связи с предприятиями, связанными с бывшим президентом Януковичем, а также подозрения в коррупционных схемах.

Кто такой Хейло Александр?

Александр Хейло является заместителем министра энергетики Украины с 6 сентября 2023 года. Трудовая деятельность в течение 33 лет тесно связана с угольной отраслью. По специальности – горный инженер. Образование получил в Государственной горной академии Украины по специальности "Подземная разработка месторождений полезных ископаемых", а также окончил Донецкий национальный университет по специальности "Правоведение". Работал на руководящих должностях угледобывающих предприятий, в частности в сфере экономики, сбыта угольной продукции, маркетинга на ТЭС Украины и стратегического развития компаний. В период с 2013-го по 2022 год работал на руководящих должностях ГП "ВК "Краснолиманська", ПАО "Енергоінвест Холдинг", ПАО "Центренерго". С декабря 2022-го и до назначения на должность заместителя министра энергетики Украины возглавлял ГП "Укрвугілля".

12 августа 2024 года после того, как СБУ обнародовала информацию о задержании Хейло, стало известно, что Кабмин принял решение о его увольнении с должности замминистра энергетики. Сам Хейло на момент подготовки выпуска не предоставил комментарии относительно обвинений.

Напомним, работники НАБУ и САП разоблачили прокуроров Офиса генпрокурора на получении взятки в 170 тысяч долларов.

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