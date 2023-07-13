Коррупционные скандалы с нардепами в Украине: кто уже попал под следствие

Под следствие уже попали нардепы от "Евросолидарности", "Слуги народа" и Киевсовета.

В Украине народные депутаты все больше попадают в коррупционные скандалы. За последние недели известно уже о нескольких интересных "кейсах", с которыми сейчас разбираются правоохранители.

Об этом пишет ТСН.ua.

Так, недавно правоохранители арестовали народного депутата от партии "Европейская солидарность" Сергея Алексеева. Его подозревают в мошенничестве.

Депутата отправили под стражу на 60 дней. Чтобы выйти на свободу, он может заплатить залог в размере 2 миллионов 264 тысяч гривен. Решение принял Лычаковский районный суд Львова.

НАБУ и САП сообщили о подозрении нардепу от "Слуги народа"

Уже через несколько дней стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием действующей народной депутатки от "Слуги народа" Людмиле Марченко из-за торговли разрешениями на пересечение границы.

отмечается, что Марченко вместе со своей помощницей пообещала обеспечить принятие решения о разрешении выезда за границу. Такая "услуга" стоила 5 тысяч 300 долларов.

После получения второго "транша" в 2 800 долларов США детективами НАБУ были разоблачены в получении неправомерной выгоды.

Впоследствии помощница передала деньги нардепке, но что-то заподозрила и выбросила доллары из-за каменного забора, но НАБУ и САП успели совершить видео и зафиксировать правонарушения.

САП и НАБУ сообщили о подозрении народной депутатке Людмиле Марченко и ее помощнице по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 УК (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, или предложение или обещание оказать влияние за предоставление такой выгоды, наказываются штрафом от семисот пятидесяти до одной тысячи пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет).

НАБУ объявило в розыск депутата Киевсовета Трубицина

НАБУ объявило в розыск депутата Киевсовета Владислава Трубицына. Ему инкриминируют получение неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Как стало известно, в феврале 2022 детективы НАБУ разоблачили его и соучастников на получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды за размещение точек сезонной передвижной торговли. 11 октября 2022 года НАБУ и САП направили дело в суд. Разыскиваемый обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Напомним, что ЦБК сообщил о 33 млрд на обеспечение и оружие, которых военные не увидели.

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