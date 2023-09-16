Коррупционные скандалы с закупками: в Минобороны назвали главные причины

Общественный и политический деятель Арсен Жумадилов, с мая 2023 года возглавляющий Агентство ресурсного обеспечения Минобороны, считает, что скандальные закупки яиц по 17 грн и курток для военных возникли из-за непрозрачности и некачественности контрактов.

Об этом он говорил в интервью "Еспресо".

В первую очередь Жумадилов отметил "непрозрачный режим" упомянутых закупок, когда ни процедуру, ни отчет о заключенном договоре, ни сами закупочные цены можно было не публиковать на "Прозорро".

"Такие закупки способствуют тому, чтобы люди закладывали туда свои частные интересы. Или они закладывались в этих случаях – на этот вопрос должны ответить правоохранительные органы. Я связываю [скандалы] с тем, что эти закупки происходили непрозрачно", — подчеркнул он.

Кроме того, во время этих закупок должностные лица имели возможность решать вопросы по своему усмотрению.

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"Эти яйца по 17 гривен возникли на фоне того, что заключавшиеся в 2022 году договора на услуги питания содержали внутри себя очень большой объем дискреции при выполнении этих договоров как со стороны поставщиков, так и со стороны заказчиков. То есть когда решения принимаются на усмотрение исполнителей с обеих сторон", — отметил Жумадилов.

Он подчеркнул, что качественный контракт – это контракт, где четко выписаны действия, их последовательность, их продолжительность, взаимные права и обязанности всех сторон способом, исключающим или существенно сужающим дискрецию.

В случае закупки курток, по его мнению, также была непрозрачность при заключении прямых контрактов.

"Мы не знаем, откуда эти турецкие компании, почему именно они. Были соблюдены принципы, например, эффективность использования публичных средств при закупке этих курток? У меня есть по этому поводу обоснованные сомнения", — добавил он.

Напомним, после скандалов с закупками для ВСУ при Минобороны создали Департамент по предотвращению коррупции.

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