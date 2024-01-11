Коррупционный мобилизационный закон хаотично пытаются поставить на голосование без поправок: что происходит в ВР

Сегодня состоится первое чтение о законопроекту о мобилизации. Законопроект будет рассматриваться с предложениями комитета по нацбезопасности и обороне.

Верховная Рада планировала рассмотреть законопроект о новых правилах мобилизации и военной службы 10 января 2024 года. Среди предлагаемых изменений: отмена срочной службы, уменьшение призывного возраста и новые основания для освобождения – пребывание в плену, инвалидность 1-2 группы и служба во время военного положения в течение 36 месяцев.

Подготовка этого законопроекта длится уже несколько месяцев.

"Соответственно завтра (наверное) подготовят решение о рекомендации принятия правительственного закона за основу с предложениями от Комитета (которые должны быть учтены до второго чтения) и в зал законопроект пойдет 11 января на голосование в первом чтении", — сообщал ранее депутат от фракции " Голос" Ярослав Железняк.

Заседание Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне о законопроекте о мобилизации перенесли на 11 января в 10:00 утра. Согласно регламенту ВРУ, в проект нельзя вносить правки до первого чтения.

Сегодня, 11 января, началась встреча главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и министра обороны Рустема Умерова с руководителями фракций и групп Верховной Рады по законопроекту о мобилизации. Они проговорят работу ТЦК и другие темы, после чего начнется заседание комитета по национальной безопасности.

Вероятны два варианта решения, которые он может принять: рекомендовать принять законопроект в первом чтении, учитывая рекомендации его членов, второй – правительству предложат его отозвать.

"Комитет по вопросам обороны еще не начался. Был запланирован на 10:00. Потому что еще не было Согласительного совета. Который тоже не начался…. Повестки дня на сегодня тоже нет. Вот так и работаем", — написал нардеп Артем Железняк.

Тем временем депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко утверждает, что нардепов якобы не пускают на Согласительный совет, ссылаясь на "закрытое заседание".

Накануне глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия сообщил, что решение по законопроектам будут приниматься на Согласительном совете руководителей фракций и групп.

"Все решения по рассмотрению законопроектов будут приниматься на Согласительном совете, куда приглашены военное командование и руководство Министерства обороны Украины", — сказал он.

Впоследствии нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что законопроект о мобилизации, скорее всего, отправят на доработку и примут завтра в первом чтении.

"Еще есть вариант принять этот законопроект в первом чтении с учетом поправок и дальше уже править нормально на второе чтение. Но думаю этого не произойдет. Просто отправить на доработку и толково написать законопроект. Думаю, также этого не будет", — отметил он.

Напомним:

Вечером 25 декабря 2023 Кабинет министров Украины передал депутатам Верховной Рады проект закона №10378, в котором были предложены изменения в действующее законодательство о мобилизации. Документ предусматривал ряд норм, которые по своей неоднозначности бурно обсуждались в украинском обществе.

В свою очередь омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что ряд отдельных пунктов, представленных в этом законопроекте, противоречили Конституции Украины.

Помимо законопроекта, представленного правительством, в Раде были зарегистрированы также и другие проекты законов, которые касались изменений законодательства о мобилизации. На утро 9 января в парламенте было представлено пять подобных документов.

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке 4 января приступил к рассмотрению законопроекта об изменениях в мобилизации. Депутаты сообщали, что обсуждение с привлечением военного командования и представителей Министерства обороны продлится несколько дней. Ожидалось, что 10 января члены комитета по национальной безопасности, обороне и разведке будут рассматривать и голосовать рекомендации комитета к законопроекту о мобилизации.

Антикоррупционный комитет выявил ряд норм, которые могут привести к коррупционным рискам в законопроекте о мобилизации.

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