Коррупционный скандал: в Чернигове задержан сотрудник ТЦК

По делу бывшего председателя Черниговской областной ВЛК оказался еще один подозреваемый.

В ходе следственных действий по делу бывшего председателя Черниговской областной ВЛК Игоря Кодовбецкого работники СБУ задержали еще одного человека, подозреваемого в совершении коррупционных правонарушений. Им оказался сотрудник Черниговского областного ТЦК и СП.

Об этом сообщило Оперативное командование "Північ".

В настоящее время продолжается досудебное следствие, а военнослужащий находится под стражей.

"Руководство и личный состав оперативного командования "Північ" категорически осуждают противоправные поступки и будут всесторонне содействовать проведению расследования. Кроме того, в Черниговском областном ТЦК и СП назначено служебное расследование с целью выяснения всех обстоятельств происшествия", — говорится в сообщении.

О подробностях совершенного преступления, а также имени задержанного ОК "Север" не сообщило в целях сохранения тайны следствия и презумпции невиновности.

Также отмечается, что в соответствии с распоряжением начальника Черниговского областного ТЦК и СП в территориальных центрах Черниговщины систематически проводятся все необходимые меры, чтобы предотвратить коррупцию и другие преступления.

Напомним, в марте произошел скандал в Ровенском ТЦК. Поцелуи военкома в служебном кабинете зафиксировала скрытая камера.

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