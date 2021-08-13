Коррупционный скандал в Николаеве: заместителю мэра избрали меру пресечения

Суд применил к чиновнику меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативной внесения залога.

Высший антикоррупционный суд Украины назначил меру пресечения заместителю Николаевского городского головы, директору департамента ЖКХ горсовета Сергею Кореневу. Чиновника подозревают злоупотреблении служебным положением и присвоении более 26,8 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

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Сергея Коренева решили отправить за решетку на 60 суток с правом внесения залога в размере 3,5 млн грн. В случае внесения залога он будет вынужден сдать загранпаспорт, сообщать об изменении проживания и не общаться с другими фигурантами дела.

Напомним, что Коренев является одним из подозреваемых в завладении 26,8 млн грн при выполнении работ по реконструкции Соборной площади в Николаеве. Его задержали 10 августа 2021 года на украинско-венгерской границе. Адвокаты заместителя мэра в свою очередь утверждают, что их клиент не убегал от правосудия, а ехал в отпуск на отдых.

Новости Украины: заместитель николаевского мэра подозревается в организации коррупционной схемы

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