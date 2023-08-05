Коррупция и нехватка боеприпасов: главные проблемы украинской армии — социологическое исследование

Общенациональный опрос показал недоверие граждан к достаточности усилий государства в сфере обороны.

По мнению украинцев, давать отпор российской агрессии и побеждать в войне ВСУ больше всего мешает коррупция при закупках для нужд армии и недостаточное количество боеприпасов.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного в июле Фондом "Демократические инициативы" и Киевским международным институтом социологии при поддержке Пражского центра гражданского общества.

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Из перечня различных проблем социологи попросили выбрать те, которые "наиболее вредят способности Украины сопротивляться и побеждать Россию". Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов.

Результатом был следующий список:

коррупция при закупках для нужд армии — 61.7% ;

; нехватка боеприпасов — 58.3% ;

; нехватка критического оборудования (беспилотников, систем связи) для подразделений на передовой — 54% ;

; коррупция и некомпетентность в военкоматах — 53.8% ;

; недостаток бронированной техники на передовой — 51.7% ;

; некомпетентное руководство на низовом уровне — 27.3% ;

; неудовлетворительный уровень тренировки и подготовки мобилизованных — 22.1% ;

; некомпетентное руководство на самом высоком уровне — 20.6% ;

; неудовлетворительная организация эвакуации раненых — 20.5% ;

; остальное – 0,4;

проблем нет/ничего не вредит — 0,4 ;

; затруднились ответить — 7,9.

По мнению исполнительного директора Фонда "Демократические инициативы" Петра Бурковского, самая высокая позиция, по сути "презумпция вины" правительства в коррупции стала отражением недоверия граждан к достаточности усилий государства в сфере обороны.

Напомним, в Киевской области СБУ и ДБР разоблачили руководителей учебного центра Нацгвардии, которые безосновательно насчитали себе почти 1 млн "боевых" премий.

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