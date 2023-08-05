Коррупция и нехватка боеприпасов: главные проблемы украинской армии — социологическое исследование

Общенациональный опрос показал недоверие граждан к достаточности усилий государства в сфере обороны.
По мнению украинцев, давать отпор российской агрессии и побеждать в войне ВСУ больше всего мешает коррупция при закупках для нужд армии и недостаточное количество боеприпасов.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного в июле Фондом "Демократические инициативы" и Киевским международным институтом социологии при поддержке Пражского центра гражданского общества.
Из перечня различных проблем социологи попросили выбрать те, которые "наиболее вредят способности Украины сопротивляться и побеждать Россию". Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов.
Результатом был следующий список:
- коррупция при закупках для нужд армии — 61.7% ;
- нехватка боеприпасов — 58.3% ;
- нехватка критического оборудования (беспилотников, систем связи) для подразделений на передовой — 54% ;
- коррупция и некомпетентность в военкоматах — 53.8% ;
- недостаток бронированной техники на передовой — 51.7% ;
- некомпетентное руководство на низовом уровне — 27.3% ;
- неудовлетворительный уровень тренировки и подготовки мобилизованных — 22.1% ;
- некомпетентное руководство на самом высоком уровне — 20.6% ;
- неудовлетворительная организация эвакуации раненых — 20.5% ;
- остальное – 0,4;
- проблем нет/ничего не вредит — 0,4 ;
- затруднились ответить — 7,9.
По мнению исполнительного директора Фонда "Демократические инициативы" Петра Бурковского, самая высокая позиция, по сути "презумпция вины" правительства в коррупции стала отражением недоверия граждан к достаточности усилий государства в сфере обороны.
Напомним, в Киевской области СБУ и ДБР разоблачили руководителей учебного центра Нацгвардии, которые безосновательно насчитали себе почти 1 млн "боевых" премий.
Читайте также: