Коррупция на ладони: глава налоговой одолжила у 12-летнего сына почти 3 млн гривен

На Сумщине глава налоговой и депутат Ровенского городского совета Елена Хотенко в 2018 году одолжила 2,8 млн гривен у сына-семиклассника, которые до сих пор не вернула. Кроме того, она получила квартиру в Киеве стоимостью 100 тысяч гривен.

Об этом рассказала глава антикоррупционного центра «Граница» Мартына Богуславец.

"Елена Хотенко – не просто рядовая налоговица. Она и депутат, и волонтер, и эксперт по вопросам фискальной политики. Здесь она инспектирует безбарьерность в Ровно, там – координирует семьи пропавших без вести. Утром она – в Слуге народа, вечером – директор у ГО. Регалии Хотенко можно перечислять очень долго", – рассказала она.

Богуславец отметила, что в 2018 году ее сыну Хотенко было 12 лет, а сейчас он успешный 18-летний предприниматель с доходом 3 млн. гривен за прошлый год. На третий месяц войны она получила в подарок от матери-гражданки РФ две квартиры: одну в центре города Ровно за 50 тысяч гривен, другую в Киеве за 100 тысяч гривен.

Также сообщается, что Хотенко получила в подарок две квартиры от матери-гражданки России: одну в Ровно за 50 тысяч гривен и другую в Киеве за 100 тысяч гривен. Рыночная стоимость квартиры в Ровно весной 2022 года составляла бы 672 тысяч гривен, а в Киеве — от 870 тысяч гривен. Кроме того, она не задекларировала часть дома мужчины в Ровенской области, оцененную в 30 тысяч гривен, хотя реальная стоимость составляла 10,8 миллиона гривен.

Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко поддержал решение СНБО о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий. Он подчеркнул, что медико-социальная экспертиза должна проходить с акцентом на прозрачность, справедливость и ориентацию на человека без коррупционных проявлений и злоупотреблений.

Читайте также: