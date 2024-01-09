Коррупция в райсуде Одесчины: судья за взятки позволял уклонистам уезжать за границу

В течение 2022-2023 годов в суде было принято более 1000 решений в пользу уклонистов.

СБУ и НАБУ ликвидировали масштабную коррупционную схему в Белгород-Днестровском горрайонном суде Одесской области, которая позволяла уклонистам избегать мобилизации и выезжать за пределы Украины.

Об этом передают пресс-службы обоих ведомств.

Установлено, что за 3,5 тыс. долларов в суде принимались решения, позволявшие мужчинам призывного возраста избежать мобилизации и уехать за границу. К сделке причастны сотрудники суда и посредники.

По данным следствия, преступный механизм действовал с середины апреля 2022 года. За этот период фигуранты успели "оформить" более 1000 решений в пользу уклонистов.

В суде приняли 1000 решений в пользу уклонистов

Детали схемы

Схема заключалась в том, что за неправомерную выгоду в суде принимали решения, фиктивно определявшие место жительства несовершеннолетних детей за мужчинами. Это давало право призывникам уклониться от мобилизации, а также уехать за границу.

Для реализации "схемы" фигуранты привлекли адвоката, занимавшегося поиском клиентов, а также выступавшего в роли посредника для встречи с ними и передачи взятки. Чтобы найти уклонистов, фигуранты размещали соответствующие объявления в соцсетях. "Стоимость" каждого судебного решения составляла от 1500 до 3500 долларов.

СБУ и НАБУ задокументировали на получении неправомерной выгоды в размере 1500 долларов США одного из судей.

На взятке "погорел" судья Белгород-Днестровского суда

Пока ему сообщено о подозрении.

Результаты обысков / Фото: НАБУ / Facebook

Продолжается расследование по установлению обстоятельств преступления и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к незаконной деятельности. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что полковник ВСУ, купивший 47 участков, квартиру и машину, подозревается в хищении 170 млн грн на питании военных.

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