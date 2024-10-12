Коррупция в системе ВВК: сколько производств было открыто в этом году

31 человеку было сообщено о подозрении в совершении коррупционных правонарушений.

С начала 2024 года Служба безопасности Украины открыла 14 уголовных производств в отношении противоправных действий сотрудников военно-врачебных комиссий (ВВК).

Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ после проведения совместной с СБУ встречи с руководителями подразделений ВВК для эффективного предотвращения коррупционных проявлений.

По данным СБУ, в рамках открытых в этом году производств 31 человеку было сообщено о подозрении в совершении коррупционных правонарушений.

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В двух случаях речь шла о противоправной деятельности сотрудников ВВК в составе организованных преступных групп.

Коррупционные преступления, совершенные представителями военно-врачебных комиссий, как правило, классифицируются по статьям 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 354, 364, 368, 368-2, 302, 369, 369-2 и 410 Уголовного кодекса Украины.

В командовании Медицинских сил ВСУ подчеркнули, что любые проявления коррупции неприемлемы и вредят интересам государства, прежде всего — его обороноспособности.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них обнаружили лишь наличными почти $6 миллионов в разных валютах.

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