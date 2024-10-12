Коррупция в системе ВВК: сколько производств было открыто в этом году

31 человеку было сообщено о подозрении в совершении коррупционных правонарушений.
С начала 2024 года Служба безопасности Украины открыла 14 уголовных производств в отношении противоправных действий сотрудников военно-врачебных комиссий (ВВК).
Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ после проведения совместной с СБУ встречи с руководителями подразделений ВВК для эффективного предотвращения коррупционных проявлений.
По данным СБУ, в рамках открытых в этом году производств 31 человеку было сообщено о подозрении в совершении коррупционных правонарушений.
В двух случаях речь шла о противоправной деятельности сотрудников ВВК в составе организованных преступных групп.
Коррупционные преступления, совершенные представителями военно-врачебных комиссий, как правило, классифицируются по статьям 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 354, 364, 368, 368-2, 302, 369, 369-2 и 410 Уголовного кодекса Украины.
В командовании Медицинских сил ВСУ подчеркнули, что любые проявления коррупции неприемлемы и вредят интересам государства, прежде всего — его обороноспособности.
Напомним, недавно правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них обнаружили лишь наличными почти $6 миллионов в разных валютах.
Читайте также:
- Подделывала выводы МРТ для уклонистов: у врача из Житомира изъяли более 4,4 млн грн
- Большинству ветеранов из Хмельницкой области отказали в оформлении инвалидности: комбат 3-й штурмовой о коррупционном скандале в МСЭК
- Масштабное уклонение от мобилизации в Харьковской области: более 400 человек купили справки об инвалидности