Коррупция в ТЦК: военком организовал фейковую службу в ВСУ для семерых футболистов

В Прикарпатье игроки местной футбольной команды якобы "служили" на должностях стрелков, санитаров, водителей-электриков и даже получали за это зарплату.

В Ивано-Франковской области сотрудник военкомата наладил противоправную схему фиктивной военной службы для футболистов

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Детали схемы

Работник ТЦК организовал и обеспечил фиктивное прохождение службы в вверенном ему подразделении для семи человек, связанных с местным футбольным клубом. Они "служили" в должностях стрелков, санитаров, водителей-электриков.

По информации Novyny.live, речь идет об игроках команды "Прикарпатье".

Таким "военным" разрешалось находиться за пределами военкомата без уважительных причин, не выполнять обязанности военной службы и использовать время по своему усмотрению.

При этом солдаты получали от государства денежное и материальное обеспечение – им безосновательно насчитали почти 1,5 млн. грн.

Как накажут организатора и псевдосолдатов

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от должности, проверяется причастность к противоправным действиям других лиц.

Псевдосолдат проверяют на причастность к противоправным действиям и по результатам дадут правовую оценку.

В Офисе генпрокурора заявили о раскрытии еще одной схемы фиктивного зачисления на военную службу / Фото: Офис генерального прокурора

Ранее мы писали о скандале с мобилизацией во Львове, где киевлянина насильно доставили в ТЦК, провели медосмотр, а к утру уже отправили на полигон в соседней области.

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