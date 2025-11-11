Коррупционная схема в энергетике: политолог сделал неутешительный прогноз о последствиях

Деньги, найденные во время обысков у Галущенко и "Энергоатома" / © НАБУ

Операция «Мидас» разоблачила масштабную коррупционную схему в энергетике. Последствия такой деятельности могут повредить связи с партнерами энергетической коалиции, ведь это дело бьет по репутации.

Об этом в эфире «КИЕВ24» сказал политолог Игорь Чаленко.

По словам Чаленко, важным аспектом является повышение стоимости электроэнергии для населения, когда ставили тариф 4.32 грн за киловатт. Основным бенефициаром этого поднятия стал именно вышедший в доход «Энергоатом».

Он объясняет, что ситуация может разрушить связи, например, в рамках энергетической коалиции. И не только.

Это дело репутационно бьет. Партнеры могут задавать очень аргументированные вопросы и по контролю, и по восстановлению. Нет ли там по 10-15% и больше? И это может касаться не только «Энергоатома», — отметил Чаленко.

Ситуация гораздо сложнее, добавляет он, с точки зрения того, как мы переживем отопительный сезон в контексте поддержки партнеров.

Чаленко также отмечает, что есть много оснований для открытия производства по едва ли не государственной измене. И здесь возникает нюанс — изменение подследственности в целом по делу. У нас ведь государственную измену расследует не НАБУ, а СБУ.

Как мы писали ранее, 10 ноября 2025 года НАБУ и САП пришли с обысками к министру юстиции Украины Герману Галущенко и «Энергоатому» — там нашли мешки с деньгами. Средства хранились в гривне, долларах и евро.

НАБУ сообщило о реализации операции «Мидас», в ходе которой была разоблачена масштабная коррупция в энергетике. Работа продолжалась 15 месяцев, было проанализировано более 1000 часов аудиозаписей. Часть плёнок уже обнародована.

По словам нардепа Ярослава Железняка, известны вероятные личности тех, кто фигурирует на записях.