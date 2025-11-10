ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
843
Время на прочтение
1 мин

Коррупционная схема в сфере энергетики: у одного из соорганизаторов обнаружили интересный "артефакт"

В офисе одного из соорганизаторов изъяли предмет с выразительным «российским следом».

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Коррупционная схема в сфере энергетики: у одного из соорганизаторов обнаружили интересный "артефакт"

© НАБУ

Специализированная антикоррупционная прокуратура во время обысков у одного из соорганизаторов коррупционной схемы в сфере энергетики обнаружила интересный артефакт.

Согласно фото, опубликованному правоохранителями, на «артефакте» написано «Служба безопасности президента Российской Федерации».

«При обыске в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы в сфере энергетики НАБУ и САП обнаружили интересный артефакт», — пишут в НАБУ.

Учебник, найденный у одного из фигурантов

Учебник, найденный у одного из фигурантов

Напомним, НАБУ пришло с обысками к совладельцу студии «Квартал 95» Тимуру Миндичу. Сам Миндич, по данным журналистов, скрылся из Украины за несколько часов до обысков. Однако в ГПСУ не опровергают и не подтверждают этот факт.

Также стало известно об обысках у министра юстиции Германа Галущенко. Обыски также проходят в НЭК «Энергоатом» и экс-советника Галущенко Игоря Миронюка.

Затем НАБУ и САП подтвердили, что проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики на высоком уровне. По данным НАБУ, участники схемы выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, среди прочего на НАЭК «Энергоатом».

Дата публикации
Количество просмотров
843
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie