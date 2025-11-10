Коррупционная схема в сфере энергетики: у одного из соорганизаторов обнаружили интересный "артефакт"

© НАБУ

Специализированная антикоррупционная прокуратура во время обысков у одного из соорганизаторов коррупционной схемы в сфере энергетики обнаружила интересный артефакт.

Согласно фото, опубликованному правоохранителями, на «артефакте» написано «Служба безопасности президента Российской Федерации».

«При обыске в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы в сфере энергетики НАБУ и САП обнаружили интересный артефакт», — пишут в НАБУ.

Учебник, найденный у одного из фигурантов

Напомним, НАБУ пришло с обысками к совладельцу студии «Квартал 95» Тимуру Миндичу. Сам Миндич, по данным журналистов, скрылся из Украины за несколько часов до обысков. Однако в ГПСУ не опровергают и не подтверждают этот факт.

Также стало известно об обысках у министра юстиции Германа Галущенко. Обыски также проходят в НЭК «Энергоатом» и экс-советника Галущенко Игоря Миронюка.

Затем НАБУ и САП подтвердили, что проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики на высоком уровне. По данным НАБУ, участники схемы выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, среди прочего на НАЭК «Энергоатом».