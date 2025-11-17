Коррупционное дело с Миндичем: Буданов отреагировал на расследование НАБУ и САП

Глава ГУР оценил расследование коррупции / © Getty Images

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов впервые прокомментировал коррупционный скандал, фигурантом которого стал совладелец «Квартала 95» Тимур Миндич (псевдоним «Карлсон»), связанный с государственным предприятием «Энергоатом».

В комментарии «24 Канала» Кирилл Буданов отметил, что антикоррупционные органы эффективно сработали и своевременно остановили противоправные действия. Он подчеркнул, что дальнейшее решение по делу должен быть принят судом.

Что именно заявил Буданов

Буданов одобрил оперативность реагирования властей и дальнейшие кадровые решения по отстранению и увольнению причастных лиц.

«Я воспринимаю это так: антикоррупционные органы сделали свое дело — разоблачили и остановили ужас, что был показан… А дальше он поспособствовал тому, что в кратчайшие сроки их уволили с должностей», — заявил он.

Он подчеркнул, что ответственность должна быть неотвратимой и юридически взвешенной:

«Мы — правовое государство. Поэтому точку в этом вопросе должен поставить суд и он ее точно поставит… Люди, совершавшие коррупционные деяния, особенно во время войны в социально важной сфере, должны быть наказаны», — подчеркнул глава ГУР.

Возможные последствия для международной поддержки

Глава разведки не исключает, что резонансный коррупционный случай может создать дополнительные репутационные риски для Украины в глазах партнеров. По его словам, этим уже пользуется российская пропаганда, в частности, в соцсетях.

«Такой риск существует… Он уже прогнозируемо начал такую работу через систему ботов, которые еще больше 'накручивают' негатив в обществе», — пояснил Буданов.

Он также призвал украинцев воздержаться от эмоциональных реакций, которые могут использовать враг.

«Обществу больно… Но мы должны сами не перегнуть ситуацию так, чтобы самим себе перекрыть помощь», — добавил он.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему, связанную с государственным предприятием «Энергоатом», в рамках которой должностные лица, по данным следствия, требовали у контрагентов от 10% до 15% от суммы контрактов.

Событие вызвало широкий общественный резонанс как в Украине, так и на международном уровне, учитывая критичность энергетической сферы во время войны.