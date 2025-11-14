Валерий Чалый / © Голос Америки

После масштабного коррупционного скандала в сфере энергетики государство должно оперативно реагировать на подобные вызовы и формировать четкий нарратив борьбы с коррупцией.

Об этом в прямом эфире телеканала Эспрессо рассказал председатель правления Украинского кризисного медиа-центра Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Валерий Чалый.

«У нас есть еще несколько месяцев для того, чтобы избежать персонального давления на президента Зеленского в переговорном процессе», — отметил Чалый.

Далее дипломат уточнил, что, по его словам, ситуация может создать риски для Украины: «Я же не допускаю того, что найдутся какие-то аргументы давить на президента извне из-за того, что он вовлечен в скандалы. Из этого следует сразу выйти».

Он подчеркнул, что этот вопрос касается всего государства: «Это президент страны и здесь потянут всех вместе с ним».

Чалый подчеркнул, что сейчас необходима чрезвычайно активная информационная работа, в частности участие украинских посольств в разных странах, чтобы минимизировать политические последствия скандала.

«Сейчас нужна информационная работа, чтобы помощь от США и партнеров продолжалась», — сказал Чалый, добавляя, что само наличие скандала — не главная проблема.

«Ведь проблема не в самом скандале, а в том, как его решат. В воюющей стране это не просто коррупционная история. Это фактически вопрос обороны и национальной безопасности», — добавил Чалый.

По словам дипломата, нынешняя ситуация — лишь часть большей проблемы: «Это только вершина айсберга, но я бы не хотел, чтобы в следующие несколько месяцев мы занимались разгребанием всего публично».

Чалый предупредил, что информационное пространство может быть использовано против Украины: «Я понимаю, что эта история может дать информационное оружие россиянам и не только. Есть немало политиков в Европе, которые будут использовать».

Он подытожил, что замолчать ситуацию не удастся, поэтому нужно действовать быстро и решительно: «Сейчас динамично нужно работать на информационном поле. Умолчать не получится, и нужно показывать нарратив борьбы с коррупцией. Это будет большим плюсом, если страна в условиях войны может справиться с такими вызовами. Это может очень сильно усилить страну, если предпринять эффективные и быстрые шаги».

Ранее сообщалось, что фигурантам дела «Энергоатома» Миндичу и Цукерману заблокировали активы и на три года запретили выводить капиталы из Украины.

Мы ранее информировали, что совладелец «Студии „Квартал-95“ Тимур Миндич выехал из Украины в направлении Польши за четыре часа до обысков в его квартирах в доме по ул. Грушевского в Киеве.