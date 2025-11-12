Коррупционный скандал в энергетике: есть первые отказы в помощи от частных доноров

Энергетика Украины / © ТСН.ua

Масштабная коррупция в энергетическом секторе , разоблаченная НАБУ и САП, окажет негативное влияние на международный имидж нашего государства. В частности, Украина уже получает отказы о помощи от частных доноров.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал Сергей Нагорняк, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Он отметил, что не представляет, как дальше разговаривать с западными партнерами о дополнительной поддержке энергетического сектора в преддверии тяжелой зимы.

«Вот у меня вчера был звонок с частными донорами, которые должны покупать трансформатор для Сумской области. И они, прочтя новости, сказали, мы считаем, что вы можете позволить себе купить не один трансформатор, вам известны все фамилии. Обращайтесь в будущем к этим людям. Мы отказываемся от покупки», – сообщил Нагорняк.

К сожалению, эта ситуация достаточно негативно отразится на нашем международном имидже. В преддверии зимы россияне ее используют в своих целях.

Ранее политолог предупредил о неутешительных последствиях, которые могут повлечь коррупция в энергетике. Обнаруженные факты могут разрушить связи с партнерами энергетической коалиции.

Это дело репутационно бьет. Партнеры могут задавать очень аргументированные вопросы и по контролю, и по восстановлению. Нет ли там по 10-15% и больше? И это может касаться не только "Энергоатома", - отметил Чаленко.