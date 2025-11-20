Коррупционный скандал в энергетике: кто такая Елена Дума и как к делу может быть причастна экс-глава АРМА

Елена Дума

Реклама

Издание «Украинская правда» 20 ноября опубликовала резонансное журналистское расследование, которое касается деятельности ключевого фигуранта масштабного коррупционного скандала в энергетике — Тимура Миндича, и связанных с ним лиц.

В материале говорится в том числе и о том, что вероятно связи с Миндичем могла иметь бывшая руководительница Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА) Елена Дума.

Подробности — читайте в материале ТСН.ua.

Реклама

Кто такая Елена Дума

Елена Дума — это украинский юрист и политический деятель.

Она родилась 4 августа 1980 года в городе Хмельник Винницкой области. В 2002 году окончила юридический факультет Национального университета им. Тараса Шевченко, по специальности «Правоведение».

Начала юридическую карьеру в 2000 году, а именно работала в должности юрисконсульта ЧП «Изюминка». В то же время с 2000 до 2006 года работала в Аппарате Верховной Рады Украины, Комитет ВРУ по правам человека по совместительству.

Летом 2023 года Кабинет министров назначил Елену Думу на должность главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами.

Реклама

Елена Дума / © Facebook

Однако после назначения многие общественные организации выразили недовольство, в частности Центр противодействия коррупции и Transparency International Украина.

Активисты обвиняли Думу в том, что она якобы находится в связях с лицами, которых подозревают в государственной измене, и сотрудничестве с Россией. В то же время ее обвиняли в некомпетентности в вопросах уголовной юстиции.

Сама Дума отвергала любые обвинения.

Увольнение Думы с должности руководителя АРМА

В июле 2025 года руководительница АРМА подала в отставку. В тот день в своих соцсетях Дума отметила, что «умеет принимать решения».

Реклама

«Я написала заявление об увольнении с должности председателя Национального агентства по розыску и менеджменту активов и прошу Правительство его удовлетворить. Сегодня официально вступил в силу закон об усилении институциональной способности АРМА. Поэтому важно сделать это именно в этот день», — говорится в заметке Думы.

Елена Дума / © Facebook

Увольнение Елены Думы совпало со вступлением в силу закона, который позволяет Правительству увольнять главу за неэффективность.

Работу Думы раскритиковала нардеп Анастасия Радина, указав на низкую результативность (только 13 заключенных договоров из 113 конкурсов за семь месяцев) и предоставление преимущества фирмам из орбиты Михаила Стефанишина (бывшего мужа экс-вице-премьера).

Радина отметила, что консорциумы «КАМпаритет» и «Приоритет» получили в управление крупные активы, такие как Дом профсоюзов (почти 1 млрд грн), ТЦ «Флагман» и значительные железнодорожные склады.

Реклама

зато ценные корпоративные права ООО «Моршинская» и ТРЦ «Гулливер», а также ряд санаториев, так и не были переданы в управление, из-за чего государство не получило от этих активов ни одной гривны дохода.

«Зато корпоративные права ООО «Моршинская» так и не переданы в управление, как и «не успели» передать в управление и ТРЦ Гулливер, ряд санаториев по всей Украине и множество других активов. Итак, от этих активов государство получило ноль гривен», — написала Радина в июле 2025 года.

Громкие скандалы в АРМА под руководством Елены Думы

Проект «Хапуга.ua» собрал подборку самых громких скандалов, связанных с АРМА во времена Елены Думы.

Основные претензии к Агентству касались непринятых в управление активов (сумма составляет более 39,4 млрд грн), низкой результативности и не использовании финансовых возможностей на сумму около 6 млрд гривен.

Реклама

«Мы видим очень много красных флажков, указывающих на то, что работа агентства неэффективна. Это подтверждают и результаты аудита счетной палаты, и другие. В отчете счетной палаты четко указано, что результаты работы АРМА не полностью соответствуют тому, чем должна была бы заниматься АРМА на самом деле. Это приводит к миллиардным убыткам, которые связаны с тем, что активы эффективно не управляются», — рассказывал Павел Демчук, старший юридический советник Transparency International Ukraine.

Кроме того, АРМА продало картины госизменника Виктора Медведчука, несмотря на то, что Минюст начал их национализацию, а суд запретил их перемещение. Также АРМА выбрало управляющим российской доли фармдистрибьютора ООО «ВЕНТА.ЛТД» компанию ООО «И.К.ВЕЛ».

Учредители компании-управителя («И.К.ВЕЛ») — это те же лица, которые являются директорами/учредителями арестованной «ВЕНТА.ЛТД».

В то же время АРМА продало 4,5 тонны карбамидно-аммиачной смеси (КАС-32) ООО «Мирко трейд» за 32 млн грн, что вдвое дешевле оценочной стоимости (64 млн грн) и значительно ниже рыночной цены (75 млн грн). В результате действий АРМА бюджет потерял не менее 40 млн грн. ГБР расследует возможную причастность Думы к этой растрате.

Реклама

Также более громким скандалом является ситуация с яхтой предателя Украины Виктора Медведчука — «Royal Romance». 92-метровая яхта, арестованная в Хорватии, до сих пор находится в управлении АРМА, но попытки ее продать были безрезультатными из-за противоречивых судебных решений.

Яхта Медведчука «Royal Romance»

Журналисты отмечают, что несмотря на заявления Думы, что яхта перешла под флаг Украины, она до сих пор значится под флагом Малайзии. Существует риск, что судно может «уплыть» из управления Агентства.

Презентация книги о борьбе с коррупцией и возмущение соцсетей

Накануне своего увольнения Дума перепрезентовала свою книгу о борьбе с коррупцией «АРМАгедон для коррупционеров».

Книга «АРМАгедон для коррупционеров» / © скриншот с видео

Презентация состоялась в актовом зале Красного корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, при участии начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, заместителя председателя Нацполиции Андрея Небытова, митрополита ПЦУ Александра Драбинко, проректоров и преподавателей университета.

Реклама

Презентация «АРМАгедон для коррупционеров» спровоцировала критические комментарии. Так, народный депутат Ирина Геращенко назвала книгу Думы образцом «графоманства и пошлости», где половина издания — фото чиновницы и «примитивные сентенции о смысле бытия».

Сообщение Ирины Геращенко в соцсетях

Другие народные депутаты также прокомментировали книгу Думы под заметкой Геращенко:

Комментарии народных депутатов о книге Елены Думы

Кроме того, организаторы презентации книги Елены Думы не позволили журналистке Ирине Тиран посетить событие, мотивируя это тем, что вход был только по личным приглашениям.

Тиран прокомментировала этот инцидент в Сети, заявив, что из-за этого не смогла ознакомиться с произведением, которое, по ее мнению, является «книгой для избранных».

Реклама

Экс-глава АРМА может быть причастна к делу Миндича

В расследовании Михаила Ткача на «Украинской правде» говорится, что Елена Дума вероятно может быть связана с фигурантами дела о хищениях в «Энергоатоме».

Журналисты показали видео, на котором зафиксировано, что тогдашняя руководительница АРМА вероятно посещала клинику «DMC» в Киеве. Стоит заметить, что согласно расследованию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), именно в этой клинике располагался «бэк-офис», который использовали фигуранты операции «Мидас».

На видеозаписи показано, как Елена Дума прибыла в медицинское учреждение на машине своего заместителя Григола Катамадзе и провела там почти час (минимум 50 минут). С чем именно она покинула клинику, неизвестно.

Елена Дума прибыла в медицинское учреждение на машине своего заместителя Григола Катамадзе / © скриншот с видео

Журналисты предполагают, что Елена Дума могла посещать клинику «DMC» / © скриншот с видео

В то же время расследователи отмечают, что в июле Дума поддержала закон, который должен был ликвидировать независимость антикоррупционных органов. Она публично написала о поддержке скандального законопроекта №12414.

Реклама

Стоит заметить, что через неделю после того, как СМИ сообщили о возможном прослушивании Миндича со стороны НАБУ, Елена Дума внезапно написала заявление об отставке — и уже 30 июля его сразу же удовлетворили. При этом среди обнародованных НАБУ пленок голосов экс-руководительницы АРМА нет.

«30 июля, через несколько дней после того, как „Украинская правда“ опубликовала информацию о возможном прослушивании квартиры Тимура Миндича, Елена Дума уволилась из АРМА», — отмечают журналисты.

Также журналисты предполагают, что во время пребывания Думы в должности, арестованными активами, которыми управляла АРМА, вероятно мог управлять Тимур Миндич. Однако пока НАБУ и САП официально не подтвердили эту информацию. Независимое расследование в агентстве продолжается.

Галущенко мог жить в доме Захарченко, которым занимается АРМА

Народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк сообщал, что бывший министр юстиции, (который вероятно фигурирует на «пленках Миндича»), мог тайно проживать в доме, который ранее принадлежал бывшему министру внутренних дел времен Виктора Януковича Виталию Захарченко.

Реклама

Кроме того, в этом доме неоднократно замечали уже бывшего министра энергетики Светлану Гринчук.

Бывший министр юстиции Герман Галущенко (слева) и экс-министр энергетики Светлана Гринук (справа) / © Telegram-канал Ярослава Железняка

По данным следствия, Гринчук и Галущенко могли были подконтрольны Тимуру Миндичу.

«Еще одну нашли веселую историю. Обыски НАБУ у министра энергетики Галущенко привели в очень интересное место: дом в Царском селе, из которого он внезапно выехал в октябре, но ночью перед обысками почему-то решил там переночевать. И утром там еще видели Гринчук (глава Минэнерго, — Ред.) за пару минут перед обысками. Но главное не просто имение. Это — особняк Виталия Захарченко, министра-беглеца времен Януковича. Того самого, который с Деркачем разгоном студентов на Майдане занимался», — отметил парламентарий.

В то же время Железняк напомнил, что экс-министр Захарченко был арестован еще в 2021 году и официально им занимается АРМА.

Реклама

«Более того, арест запрещает пользоваться имуществом. Тем не менее, дом стоит себе без управляющего четыре года, а первый конкурс АРМА объявила только в сентябре и октябре 2025, и он провалился — не было ни одного желающего», — отметил нардеп.

В то же время Железняк назвал несколько версий, как Галущенко и Гринчук могли оказаться в этом доме:

конспирологическая версия: возможная договоренность, по которой Захарченко или номинальный владелец дома, мог попросить Галущенко временно «присматривать» за имуществом;

бездействие АРМА: Агентство могло сознательно избегать поиска управляющего для этой элитной недвижимости, чтобы чиновники имели возможность в ней проживать;

неофисное пространство: дом мог использоваться как очередной «бэк-офис».

Реакция Елены Думы на расследование

В комментарии для «Суспільного» Елена Дума отрицает, что посещала клинику «DMC», которая, по данным расследования НАБУ, функционировала как «бэк-офис» для отмывания средств. В то же время она утверждает, что не знакома с Миндичем, Цукерманом и другими фигурантами дела.

«Я не общение с этими людьми или с теми лицами, о которых речь идет в новостях. Я не заходила в клинику. Это все ложь», — сказала она.

Реклама

В то же время она подтвердила, что на видео действительно зафиксирована она, но подчеркнула, что только проходила мимо клиники, не заходя внутрь. Дума также отметила, что не помнит, куда именно она тогда заходила.

В своих соцсетях Дума обвинила журналиста расследователя Михаила Ткача во лжи и конспирологии.

В то же время Елена Дума опровергла информацию, распространенную в медиа, якобы она позволила бывшему министру юстиции Герману Галущенко пользоваться особняком, принадлежащим экс-министру внутренних дел Захарченко.

Она сообщила, что обратилась непосредственно к первоисточнику этих данных — народному депутату Ярославу Железняку — с требованием внести коррективы в публикацию.

Реклама

«Я не позволю приписывать мне или органу, который работал четко и прозрачно, то, чего не было», — заявила Дума.

Сообщение Елены Думы в соцсети

Кроме того, она отметила, что АРМА делало все, чтобы найти управляющего на дом Захарченко, но не объяснила, как там оказался Галущенко. По ее словам говорит, пустить его туда мог только Офис Генпрокурора.

Операция «Мидас»: что известно о коррупционном скандале

Национальное антикоррупционное бюро Украины 10 ноября заявило о проведении масштабной спецоперации под названием «Мидас», направленной на разоблачение коррупционной деятельности в энергетическом секторе. В рамках этой инициативы было проведено более 70 обысков и следственных мероприятий.

По версии следствия, организаторы преступной схемы незаконно получали долю от контрактов государственного «Энергоатома» — до 15% их стоимости в виде «откатов». Эти неправомерные платежи осуществлялись контрагентами компании, которых участники схемы принудительно заставляли к сотрудничеству.

Реклама

Среди фигурантов дела — бывший министр юстиции Герман Галущенко и бывший министр энергетики Светлана Гринчук.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.