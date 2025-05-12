Коррупционный скандал в Нацгвардии: "шатается ли стул" под бригадным генералом Пивненко

В Нацгвардии Коррупционный скадал: шесть руководителей под подозрением / © УНИАН

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В Национальной гвардии Украины разразился громкий коррупционный скандал. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) провело ряд обысков в руководстве НГУ, после чего шестеро чиновников были отстранены от исполнения обязанностей.

Их подозревают в коррупционных схемах на миллионы гривен, связанных с покупками военной техники.

Детальнее — узнавайте в материале ТСН.ua.

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Отстранение командования Нацгвардии

В субботу 10 мая шесть чиновников руководящего звена материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии были отстранены от должностей после сообщений об обысках НАБУ в них.

В Министерстве внутренних дел Украины отметили, что проводится следствие.

По данным источников ZN.UA обыски 9 и 10 мая проводились в:

командующего Нацгвардией бригадного генерала Александра Пивненко;

директора Департамента логистики ГУ НГУ полковника Николая Модлинского;

директора Департамента логистики ГУ НГУ полковника Сергея Гриценко;

начальника управления расквартирования и капстроительства полковника Дениса Ганаза;

заместителя директора Департамента логистики - начальника управления автомобильной и бронетанковой техники ГУ НГУ полковника Александра Калатинца;

начальника Центральной базы производственно-технологической комплектации НГУ (г. Киев) полковник Владимир Федоровский.

Некоторые чиновники подозреваются в получении взятки в размере 190 миллионов гривен при содействии в тендерах и растрате почти 200 миллионов гривен при закупке военной техники по завышенным ценам.

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Отметим, что официально правоохранители не подтверждали эту информацию.

Что говорят в правоохранительных органах

НАБУ и САП отказались комментировать ситуацию с должностными лицами Национальной гвардии.

Там заявили, что НАБУ и САП информируют общество только о результатах, когда достаточно доказательств для объявления фигурантам о подозрении.

«В целях достижения целей расследований НАБУ и САП не комментируют ход и результаты следственных действий в своих уголовных производствах. НАБУ и САП информируют общество исключительно о результатах следствия на этапе, когда у следователей и прокуроров по делам достаточно доказательств для сообщения лицам о подозрении», — говорится в сообщении.

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В САП объяснили, что проведение следственных действий не свидетельствует о виновности лиц, к которым они применяются.

Известные «Азовцы» выступили в защиту Пивненка

Командир 1 корпуса Национальной гвардии «Азов» Денис Прокопенко (Редис) встал на защиту бригадного генерала Александра Пивненко.

По словам военного, Пивненко всегда имел в приоритете спецподготовку личного состава и усовершенствование работы штабов.

Как отметил Редис, командующий Нацгвардией "делает все возможное для обеспечения подразделений всем необходимым для выполнения боевых задач на фронте" и "прислушивается к конструктивным предложениям снизу".

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"Мы учимся у него, а он учится у нас", - написал Редис на своей странице в Facebook .

По его словам, «тот, кто ходит в окопы на передовые позиции к бойцам после отражения штурма, не заинтересован во взяточничестве и казнокрадстве».

Бывший начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) также поддержал Пивненко.

По его словам, командующий Нацгвардией вместе с министром внутренних дел Игорем Клименко сыграли решающую роль в сохранении НГУ и обеспечении боевых бригад в виде техники и вооружения.

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«Могу с уверенностью сказать, что если бы не эти два человека – национальную гвардию просто стерли в бессмысленных штурмах», – написал Кротевич в Facebook .

Официальное заявление Нацгвардии

В НГУ сообщили, что бригадный генерал Александр Пивненко не отстранен от исполнения служебных обязанностей.

«Во избежание распространения недостоверной информации от неофициальных источников, сообщаем: Командующий Национальной гвардии Украины бригадный генерал Александр Пивненко не отстранен от исполнения служебных обязанностей», — говорится в заявлении.

Генерал Пивненко продолжает выполнять свои обязанности и определенные задачи в штатном режиме, заверили в Нацгвардии.

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