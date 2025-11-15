Коррупционный скандал: в правительстве Италии поспорили, стоит ли дальше помогать Украине

Вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини / © Reuters

Вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини заявил, что предоставление помощи Украине может «подкормить коррупцию».

Его слова вызвали публичный конфликт с министром обороны Гвидо Крозетто, сообщает агентство Reuters.

Сальвини, комментируя разразившийся в Украине в последние дни коррупционный скандал в сфере энергетики, заявил:

«Мне кажется, что появляются коррупционные скандалы, в которые вовлечено украинское правительство, поэтому я не хотел бы, чтобы деньги итальянских рабочих и пенсионеров использовали для подпитки дальнейшей коррупции».

Он также выразил скепсис относительно конечного результата поддержки, заявив, что дополнительная поставка оружия якобы не поможет Украине.

Более того, по словам Сальвини, последние события на фронте показывают: «Мне кажется, что происходящее в последние часы с продвижением российских войск свидетельствует нам, что в интересах всех, и прежде всего Украины, остановить войну».

Комментарии вице-премьера вызвали немедленную реакцию со стороны министра обороны Гвидо Крозетто.

По просьбе журналистов ответить на заявления коллеги он подчеркнул, что отказ от поддержки Украины неприемлем.

«Я понимаю беспокойство Маттео Сальвини, но я не сужу страну на основе двух коррумпированных лиц. Мы пытаемся помочь гражданскому населению, страдающему от 93% российских атак», — сказал министр обороны Италии.

По словам Крозетто, прекращение помощи было бы «абсурдно», ведь Украина продолжает терпеть массированные удары, и поддержка партнеров остается критически важной.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что без борьбы с коррупцией Украина не сможет вступить в Евросоюз.

Мы ранее информировали, что председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетьманцев встал на защиту чиновника НБУ Олейника, обвиненного в коррупции.