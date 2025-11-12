Коррупционный след в Минобороны: как компания Миндича попыталась нажиться на бронежилетах для ВСУ

Тимур Миндич / © ТСН

Реклама

В соцсетях и медиа набирает обороты коррупционный скандал, связанный с бизнесменом Тимуром Миндичем.

Как утверждает народный депутат Алексей Гончаренко, детали дела, над которым работает НАБУ, могут касаться не только энергетики, но и обороны, в частности, закупок бронежилетов.

"Вчера НАБУ вспоминали, что Миндич замешан и в схемах на оборонке. Пока что об этом официально не сообщили, но вот история, можно сказать из первых уст", - написал Гончаренко.

Реклама

По его словам, речь идет о попытке компании, связанной с Миндичем, поставить армии низкокачественные бронежилеты, которые в результате не попали на фронт только благодаря военным, которые отказались их принимать.

Детали этой истории обнародовала журналист, заместитель председателя Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Татьяна Николаенко. Она утверждает, что больше года добивалась отмена контракта между Министерством обороны и компанией "Миликон", связываемой с Тимуром Миндичем.

По словам Николаенко, речь идет о тендере на 75 тысяч бронежилетов общей стоимостью 1,6 млрд грн, объявленный Департаментом государственных закупок (ДОТ). Первым победителем стала малоизвестная компания "Фортеця захисту", но из-за отсутствия лицензии контракт с ней не подписали.

Через месяц был проведен новый тендер — уже на 200 млн грн, где победила только что зарегистрированная фирма "Миликон", которая, по утверждению Николаенко, скопировала образцы бронежилетов у предыдущего участника.

Реклама

"В итоге вместо израильских бронежилетов в Украину приехало китайское низкокачественное снаряжение, которое простреливалось и было криво сшито", - рассказала она.

Контракт с "Миликоном" разорвали в последний момент после многочисленных жалоб и отказов военных принимать товар. Деньги, по ее словам, государство не успело выплатить, однако контракт стал примером "вмешательства бизнес-интересов в государственные оборонные закупки".

Что известно о скандале с Миндичем

Напомним, 10 ноября НАБУ провело обыски у бизнесмена Тимура Миндича, министра энергетики Германа Галущенко, его бывшего советника Игоря Миронюка и в офисах ГП "Энергоатом. Расследование касается хищения средств госпредприятия из-за фиктивных контрактов и приобретения элитной недвижимости".

Эксперты предполагают, что энергетический скандал может иметь продолжение в сфере оборонных закупок, поскольку фигуранты обоих кейсов частично совпадают.

Реклама

Также сообщалось, что основной фигурант коррупционной схемы в энергетике — бизнесмен Тимур Миндич — мог оказать неформальное влияние на бывшего министра обороны Рустема Умерова.

Рустем Умеров отреагировал на публикации о якобы влиянии бизнесмена Тимура Миндича на его работу в Минобороны. По словам Умерова, контракт с компанией был расторгнут из-за несоответствия продукции, а никакого "влияния" не существовало.