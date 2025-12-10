Лубинец раскрыл детали проверок в ТЦК

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец / © скриншот с видео

Проблема злоупотреблений в территориальных центрах комплектования (ТЦК) приобретает угрожающие масштабы: от коррупционных схем до трагических случаев гибели людей. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец привел конкретные примеры нарушений, которые удалось зафиксировать в ходе последних проверок.

Об этом он рассказал на брифинге в среду, 10 декабря.

Тайная комната и валюта: что нашли на Франковщине

Омбудсмен сообщил о резонансном случае в Ивано-Франковской области, который произошел несколько недель назад. На один из местных ТЦК поступали постоянные жалобы граждан. Реакция была мгновенной: мониторинговый визит представителей омбудсмена совпал с оперативными действиями Государственного бюро расследований (ДБР).

То, что увидели проверяющие, подтвердило самые плохие опасения.

«Прямо на месте были обнаружены и место, где физически держали граждан Украины, и непонятные паспорта граждан Украины, которых там физически не было, и большая сумма средств, как вы понимаете, не в украинской валюте. Прямо там на месте была найдена», — заявил Лубинец.

Он подчеркнул, что закрывание глаз на такие проблемы приводит только к их разрастанию.

Жалоб стало почти вдвое больше

По статистике офиса Уполномоченного, динамика обращений относительно неправомерных действий ТЦК неутешительна. Лубинец отметил, что если в прошлом году поступило 3300 жалоб, то в 2025 году эта цифра выросла до 5 тысяч.

По результатам проверок ТЦК открыто уголовное производство, несколько человек уже задержаны.

Смерть вместо службы

Самым трагическим следствием произвола становятся оборванные человеческие жизни. Дмитрий Лубинец рассказал о случае, который держит на личном контроле. Речь идет о гибели молодого человека, готового защищать страну.

«Молодой человек, парень, который позвонил по телефону и сообщил: „Мне вручили повестку, я буду идти служить“. А на следующий день его доставили в больницу… якобы просто упал… две гематомы на голове. Молодой человек умер», – рассказал шокирующие детали омбудсмен.

Лубинец категорически настаивает на наказании виновных в этой трагедии.

«Они должны понести за это ответственность? Да, должны. Если бы система реагировала на подобные проявления еще раньше, возможно, не дошли бы до того, что у нас в помещениях ТЦК и СП умирают люди», — подытожил он.

Обстоятельства получения этих травм выясняет следствие.

"Есть много случаев нарушения прав во время ВЛК. Есть коррупция. Мы это фиксируем. Впрочем, надо сказать, что большинство обращений не подтверждаются. Хотя негативная тенденция продолжается", - добавил Лубинец.

Напомним, военная омбудсманка назвала главную причину нападений на военных ТЦК . В то же время, Ольга Решетилова подчеркнула, что проблемы и ошибки в процессе мобилизации не могут быть оправданием для нападений на украинских военнослужащих.