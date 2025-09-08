ТСН в социальных сетях

"Коррупция или тупость": Стерненко заявил, что половина FPV-дронов от государства непригодна

Стерненко пожаловался, что нехватка дронов свидетельствует «либо об огромной коррупции, либо беспросветной тупости».

Почему миллионы государственных FPV-дронов лежат на складах

Более половины из 2 млн FPV-дронов от государства непригодны и лежат на складах.

Об этом сообщил блоггер, волонтер и общественный активист Сергей Стерненко в своем Facebook.

По его оценкам, сейчас до 60% изготавливаемых по госзаказу FPV непригодны к применению вообще или требуют серьезной переработки.

Стерненко утверждает, что более половины из 2 млн FPV от государства непригодны и лежат на складах. По его словам, речь идет о миллиардных убытках.

Какая причина

«Причин две: логистика от 1 до 6 месяцев и потребность, которую формирует Генштаб — там прямо дают на Минобороны названия дронов, которые нужно покупать. А какие у них характеристики или почему моторы не той стороной прикрутили — это не интересует Генштаб. Здесь или огромная коррупция, или беспросветная тупость. Или два в одном, не знаю. Но исправлять это потом нам приходится», — объяснил волонтер.

Ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили на взятке во время закупки дронов и средств радиоэлектронной борьбы ряд чиновников и депутатов.

